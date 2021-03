Perchè i microfoni di Francesca Michielin e Fedez uniti da un nastro?/ Ecco il significato…

In molti hanno notato il nastro che collega i due microfoni di Fedez e Francesca Michielin sul palco di Sanremo 2021 e proprio in queste ore, ad un passo dalla serata finale che li vedrà di nuovo protagonisti ad un passo dal podio, i due potrebbero nuovamente tornare con un nuovo “collegamento”. In particolare, nella prima serata i loro microfoni sono stati uniti da un nastro bianco, nella seconda da uno rosa e questa sera potrebbe nuovamente cambiare colore ma il significato rimane lo stesso. La loro canzone, Chiamami per nome, vuole essere un vero e proprio urlo di dolore di tutti gli artisti fermi da un anno e degli addetti ai lavori rimasti senza parole e con aiuti che di certo non bastano a ricompensare un anno di stop. Ma cosa vuol dire allora quel nastro?

Francesca Michielin svela il significato del nastro al microfono

A dire la sua su quello che è successo e cosa hanno voluto portare sul palco dell’Ariston è proprio Francesca Michielin che rivela: “In Chiamami per nome raccontiamo entrambi una crescita stilistica e una consapevolezza maggiore, sia a livello testuale che musicale, rispetto alle collaborazioni fatte in passato” e poi spiega ancora l’emozione che c’è dietro la canzone che vuole essere “un manifesto dell’anno appena passato, che ci ha messi tutti a dura prova. È un brano leggero e sognante ma filantropico, una luce nei momenti di buio, e molto trasversale: una canzone d’amore, sì, ma anche universale, che ognuno può declinare un po’ come vuole”.



