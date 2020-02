Perchè Junior Cally porta la maschera?/ Il cantante mascherato e la sua rara malattia

La presenza di Junior Cally al Festival di Sanremo 2020 ha fatto discutere già prima dell’inizio della kermesse. Se i suoi testi hanno infatti creato non poca discussione, a destare curiosità è anche il fatto che il rapper indossi sempre una maschera che copre tutto il volto. In molti si sono chiesti se questa fosse una scelta puramente di immagine oppure nasconda motivazioni più importanti. A svelarlo è stata la fidanzata di Junior Cally, Valentina Dallari. L’ex tronista di Uomini e Donne, oggi nota deejay, ha rilasciato di recente un’intervista a DiPiù svelando tutto.

La malattia di Junior Cally: ecco perché porta la maschera

“Portava la maschera perché voleva che la gente si appassionasse alla sua musica e non alla sua immagine.” ha raccontato Valentina Dallari su Junior Cally “Ora per fortuna sta bene, ma certe cose non si dimenticano.” La Dallari fa riferimento alla rara malattia di cui Junior Cally ha sofferto per diciotto anni: la piastrinopenia. Questa comporta la presenza di poche piastrine nel sangue che gli causava emorragie e problemi di coagulazione. Da qui la decisione del rapper di indossare una maschera. “Per fortuna sta bene, ma certe cose non si dimenticano”, ha sottolineato Valentina nel corso dell’intervista. Quindi sì una scelta di immagine ma dettata anche da motivazioni più personali quella di Junior Cally.

