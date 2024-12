Laura Efrikian, perché si è lasciata con l’ex marito Gianni Morandi?

Non solo annunciatrice e attrice televisiva e teatrale, Laura Efrikian negli anni ’60 e ’70 ha vissuto una lunga e chiacchierata storia d’amore con Gianni Morandi. Una storica relazione tra l’attrice e il popolare cantante, che decisero di suggellare il proprio amore convolando a nozze nel 1966 e diventando genitori di tre figli; la primogenita Serena (morta prematuramente poche ore dopo la nascita), oltre a Marianna e Marco Morandi. 13 anni di relazione condita da diversi momenti di crisi e sconforto soprattutto da parte dell’attrice, che alla fine divorziò nel 1979.

Ma perché Laura Efrikian e l’ex marito Gianni Morandi si sono lasciati? Quali sono state le cause della rottura? L’attrice ne ha spesso parlato in svariate interviste e, ai microfoni di Citofonare Rai 2 lo scorso mese ha spiegato che “con Gianni Morandi mi sentivo bene perché ero innamorata, ma dopo un po’ di tempo ho iniziato a pensare a tutto quello che avevo fatto prima e che stava andando buttato, dimenticato”. L’etichetta di “fidanzatina d’Italia” che le avevano attribuito era per lei “orribile”, perché si sentiva solamente “la compagna di Gianni, sempre presente in tutte le fotografie, ma ignorata e dimenticata. Non ero io e non era la mia natura“.

Laura Efrikian: “Avevamo avuto una crisi perché mi sentivo trascurata“

In un’intervista rilasciata a Domenica In a novembre, Laura Efrikian era entrata nei dettagli della crisi con Gianni Morandi, dal quale si sentiva spesso trascurata in favore invece della sua carriera nella musica sempre ricca di impegni: “Noi avevamo avuto una crisi perché mi sentivo trascurata, c’era solo la musica; accettai di fare una commedia a Napoli e lui mi accompagnò e incontrai un attore di cui non faccio il nome che mi vide che ero un po’ triste“.

L’incontro con quell’attore la spinse a confidarsi con lui riguardo la crisi con il marito. Alla fine, però, il cantante la mise di fronte ad un bivio e alla fine la Efrikian scelse di rimanere al fianco del marito: “Io raccontai queste cose e con lui mi sentii finalmente amata, sentivo che c’era qualcosa di nuovo e che non ero solo una donna da copertina. Quando torno a casa, Gianni Morandi mi dice: ‘O me o lui’, ed io ho scelto mio marito. Siamo stati ancora insieme ed è nato Marco…”.

