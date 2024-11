Lorenzo Spolverato e Javier Martinez: la fine della loro amicizia al Grande Fratello 2024 parte da Shaila Gatta

Il rapporto tra Lorenzo Spolverato e Javier Martinez sembra sia ormai alle battute finali nella Casa del Grande Fratello 2024. Da settimane ormai, tra i due non scorre buon sangue, e chi ha seguito quanto accaduto nella Casa fino ad oggi sa che il motivo è Shaila Gatta. Il fatto che la ballerina abbia chiuso con Javier e si sia poi gettata tra le braccia di Lorenzo, ha scatenato l’ira dell’argentino e un distacco totale da Shaila. Inevitabilmente, questo ha però compromesso il rapporto con lo stesso Lorenzo Spolverato.

Negli ultimi giorni, i due gieffini sembrava avessero ritrovato un rapporto, seppur non certo da migliori amici. Ma nella scorsa diretta del Grande Fratello 2024, Javier ha annunciato in diretta che Lorenzo, per motivi che non conosce, gli ha anche tolto il saluto. Il motivo però sembrerebbe essere ancora Shaila, che recentemente ha avuto un chiarimento proprio con Javier. Per i due, inoltre, continuano ad arrivare aerei, anche se la coppia ormai non esiste più.

Javier Martinez si sfoga: “Lorenzo non mi calcola più”

Se Lorenzo non ha chiarito i motivi di questo passo indietro nei confronti di Javier, quest’ultimo si è sfogato con Luca Calvani, dichiarando: “Con me non parla, siamo passati dal buongiorno al fatto che proprio non mi calcola“. E ancora: “Non è una cosa che mi cambia, ma abbiamo ironizzato anche sulla questione di Shaila. Ne abbiamo riso e dal nulla questo si comporta così. Se hai un problema con me, vieni a parlarmi”.

“Quando Lorenzo arriverà, cercherò di essere lucido e con calma proverò a dirgli di tutte le volte che, secondo me, aveva l’opportunità di costruire qualcosa con me e ha preferito fare il contrario perché pensava fosse più utile per il gioco”, è stata la risposta di Calvani a Javier.

