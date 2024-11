Grande Fratello 2024: anticipazioni e diretta 14a puntata del 23 novembre

La quattordicesima puntata del Grande Fratello 2024 andrà in onda questa sera, sabato 23 novembre 2024, sempre a partire dalle 21.35 circa su Canale5 e dalle anticipazioni si scopre che sarà imperdibile. Alla conduzione come sempre ci sarà Alfonso Signorini mentre le opinioniste Cesara Bonamici e Beatrice Luzzi sono pronte a commentare tutte le ultime dinamiche dei concorrenti all’interno della casa. Portavoce del pubblico, invece, e sempre attenta ad osservare i movimenti dei social è Rebecca Staffelli. Innanzitutto ci sarà un faccia a faccia tra Lorenzo Spolverato e Javier Martinez.

I due sono i protagonisti della due love story all’interno della Casa il primo con Shaila Gatta e il secondo con Helena Prestes e per questo nel corso delle varie puntate la loro amicizia si è incrinata e non sono mancati discussioni e tensioni. Adesso avranno modo di affrontarsi e chiarirsi, riusciranno a superare le loro divergenze? Ed inoltre in questi ultimi è giorni Lorenzo ha subìto un provvedimento disciplinare per i suoi comportamenti sopra le righe e quello degli altri coinquilini. Il GF ha deciso di decurtare il budget settimanale degli inquilini viste le numerose violazioni del regolamento (parlare togliendosi il microfono, comunicare in codice o sotto le coperte, etc.).

Grande Fratello 2024: sorpresa per Jessica Morlacchi, faccia a faccia Lorenzo e Javier

Non solo il confronto tra Lorenzo Spolverato e Javier Martinez, dalle anticipazioni Grande Fratello 2024 della puntata di questa sera si scopre che ci sarà una graditissima sorpresa per Jessica Morlacchi. La cantante dopo mesi chiusa nella Casa più spiata d’Italia potrà riabbracciare la mamma Marina a cui è molto legata e con la quale il legame è molto simbiotico. Jessica ha potuto contare sull’affetto e la vicinanza dei genitori, soprattutto della mamma, soprattutto nei momenti più di difficili della sua vita come quando ha sofferto di attacchi di panico che l’hanno costretta a prendersi una pausa dal mondo della musica e dello spettacolo.

Spazio avrà poi in puntata anche il triangolo formato da Federica Petagna, l’ex fidanzato Alfonso D’Apice e Stefano Tediosi con cui ha avuto una liaison durante la partecipazione a Temptation Island 2024. In queste settimane la giovane 23enne appare confusa, si è riavvicinata molto all’ex fidanzato ma ha ammesso di essere legata anche a Stefano. Insomma, in puntata si cercherà di capire meglio questa situazione. Infine si scoprirà chi sarà l’eliminato di puntata tra Alfonso D’Apice, Amanda Lecciso, Clayton Norcross, Jessica Morlacchi e Lorenzo Spolverato, chi dovrà abbandonare definitivamente la Casa più spiata d’Italia? Le sorprese non finiscono qui: ad attendere gli inquilini sarà un inaspettato gioco delle coppie. Alfonso Signorini giocherà con le coppie consolidate e con quelle in fieri per provare a capire quanto siano solide le relazioni.

Come vedere in diretta streaming la puntata di oggi del Grande Fratello 2024

Dalle anticipazioni si scopre che ci sarà molta carne al fuoco nella puntata di questa sera del Grande Fratello 2024 tra eliminazioni e preferiti, duri confronti, soprese e aspri faccia a faccia non mancheranno le emozioni ed i colpi di scena. È possibile seguire la puntata anche in diretta streaming su Mediaset Infinity mentre le puntate resteranno disponibili nel catalogo. È tutto pronto, dunque, per la sfida del reality di Canale 5 con lo show di Milly Carlucci Ballando con le stelle 2024.