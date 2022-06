Perché Marco Cucolo e Lory Del Santo hanno litigato?/ Lei: “Non mi ha mai difesa all’Isola”

Marco Cucolo e Lory Del Santo: perché hanno litigato all’Isola dei Famosi 2022

Uno dei temi principali della semifinale dell’Isola dei Famosi 2022 è il confronto tra Lory Del Santo e Marco Cucolo. La scorsa settimana abbiamo scoperto che i due hanno avuto modo di incontrarsi dopo il reciproco addio al gioco prima della partenza per l’Italia e che qui hanno avuto un acceso scontro. Lory, infatti, non si è sentita affatto difesa da Marco quando tutto il gruppo l’ha duramente attaccata, cosa accaduta molte volte nel corso di questi mesi.

Per la Del Santo, Marco non si sarebbe schierato al suo fianco per non andare contro il gruppo e, dunque, per non essere nominato e continuare la sua avventura all’Isola. Una teoria che Lory ha espresso sia in diretta all’Isola che successivamente, in un’intervista rilasciata a IsaeChia.

Marco Cucolo e Lory Del Santo: i motivi dell’allontanamento

Alla domanda sul perché del litigio e dell’allontanamento da Marco Cucolo, Lory ha dichiarato: “Perché lui è sempre stato dalla loro parte. Con le mie orecchie, non l’ho mai sentito dire una cosa al 100% favorevole per me e questo l’ha portato in semifinale. Ha sempre detto di voler fare il suo percorso che consisteva nell’essere neutrale e pendere dalla loro parte, così non veniva nominato.”

Ma non è tutto. Lory Del Santo ha infatti aggiunto: “Io gli ho solo dato un consiglio: tira fuori la simpatia che hai. Lui è un giocherellone, molto simpatico. E poi che quando si tratta di dire la verità, tu devi dire la verità. È un gioco, io so cosa pensa di me, però mi ha dato fastidio che per andare in semifinale, mi ha un po’ deluso.” Riusciranno i due a fare la pace?

