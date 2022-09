Perchè Marina Occhiena ha lasciato i Ricchi e Poveri?/ Un tradimento, ma…

Marina Occhiena e l’addio ai Ricchi e Poveri

Marina Occhiena perchè è stata cacciata dai Ricchi e Poveri? Cosa è successo? La cantante è ricordata dal grande pubblico per essere stata una delle componenti dei Ricchi e Poveri, ma anche per essere stata esclusa nel 1981 poco prima del Festival di Sanremo con “Sarà perché ti amo”. Il gruppo formato da Franco Gatti, Angela Brambati, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu al Festival della canzone italiana si presentò in tre senza la bionda facendo così scoppiare il gossip. Secondo le indiscrezioni dell’epoca la Occhiena fu esclusa dal gruppo per un “problema” con la brunetta Angela Brambati. Il motivo? La stampa del gossip vociferava di un flirt tra l’Occhiena eMarcello Brocherel, allora compagno di Angela.

Proprio la Occhiena ospite di Caterina Balivo parlando di quel flirt rivelò: “ci siamo innamorati”, ma la storia tra i due dura quanto un gatto in tangenziale. La notizia però fece tantissimo scalpore a tal punto che se ne occuparono tutti. Basti ricordare il servizio del TG1: “il neo-terzetto da una parte del palco, e la Occhiena da sola al microfono sull’ altro lato, mentre cantavano Sarà perché ti amo. Una situazione impossibile, che Naggiar discografico d’ azione decise di sanare con un pronto assegno”.

Marina Occhiena fuori dai Ricchi e Poveri per un tradimenti?

Molti anni dopo però è stato Pupo a parlare dei motivi che avrebbero spinto Marina Occhiena ad uscire dai Ricchi e Poveri. Intervistato da Fanpage.it il cantante rivelò: “Freddy Naggiar cominciò a fare delle trattative per far uscire Marina, perché la voce identificativa del gruppo era chiaramente Angela. Successe che lei non se ne voleva andare e le prove di Sanremo le hanno sempre fatte in quattro. Freddy quindi prese da una parte Marina e le diede un compenso che la convinse ad uscire. Sulle cifre se ne sono dette tante, addirittura si è parlato di 150 milioni dell’epoca, ma non è vero: erano circa 20 milioni, pagati in maniera “attraente”. Lei accettò e si è rivelata la scelta più sbagliata della carriera, visto il successo mondiale dei Ricchi e Poveri negli anni successivi”.

In tanti però sono convinti che il vero motivo sia proprio il tradimento di Marina all’amica e collega Angela, anche se alla stampa ha sempre dato versioni differenti. Dopo le parole di conferma a Vieni da Me di Caterina Balivo, la Occhiena intervistata dal settimanale Oggi precisò: “tra me me Marcellino c’è stata solo una simpatia. Non mi sognerei mai di portar via l’uomo a un’amica”. Di tutt’altro parare la brunetta Angela che replicò: “li ho pescati nel mio letto, pensate, nel mio letto! Io di indole sono buona, molto buona. Una, due, tre, quattro, cinque, anche sei volte posso perdonare, di più no. E poi potevano fare le cose pulite, da furbi, senza farsene accorgere. Io non tollero le cose sporche”.











