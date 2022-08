Ricchi e Poveri, curiosità/ Tradimento di Marina Occhiena col marito di Angela e…

Ricchi e Poveri: gossip e curiosità sul gruppo storico della musica italiana

Sulla scena da anni, i Ricchi e Poveri sono uno dei gruppi storici della musica italiana, conosciutissimo anche all’estero e che, oggi, martedì 2 agosto, è tra i protagonisti della nuova puntata di Techetechè dedicata ai “Tomentoni” di Luca Rea. Sono tanti i successi con cui i Ricchi e Poveri hanno scalato le classifiche italiane e internazionali, ma chi sono i componenti del gruppo? Inizialmente, il gruppo che debuttò a Sanremo con il brano “La prima cosa bella” era composto da Franco Gatti, Angela Brambati, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu,

Nel 1981, però, arrivò la clamorosa frattura che portò il gruppo a presentarsi sul palco di Sanremo con il brano “Sarà perchè ti amo” in tre. A lasciare il gruppo fu Marina Occhiena dopo essersi innamorata di Marcello Brocherel, il compagno di Angela Brambati e padre di suo figlio Luca.

Ricchi e Poveri: il retroscena sull’addio di Marina Occhiena

Dopo l’addio di Marina Occhiena, i Ricchi e Poveri hanno continuato a cantare e a macinare successi in giro per il mondo con la formazione da tre elementi. Durante il Festival di Sanremo 2020 è poi arrivata la reunion, ma cosa accadde nel 1981 quando la Occhiena lasciò il gruppo? A svelare qualche retroscena, in un’intervista rilasciata tempo fa ai microfoni di Fanpage, è stato Pupo:

“Successe che lei non se ne voleva andare e le prove di Sanremo le hanno sempre fatte in quattro. Freddy Naggiar quindi prese da una parte Marina e le diede un compenso che la convinse ad uscire. Sulle cifre se ne sono dette tante, addirittura si è parlato di 150 milioni dell’epoca, ma non è vero: erano circa 20 milioni,”.

