Perchè Mida e Gaia De Martino si sono lasciati ad Amici 2024?/ É crisi d’amore prima del serale!

Scoppia la coppia di innamorati Mida e Gaia De Martino, poco prima della puntata del via al serale di Amici 2024. O almeno questa é la notizia di gossip più virale del momento nel web, con la fandom degli ormai ex piccioncini che intanto invocano un ritorno di fiamma.

A dare il triste annuncio della rottura choc é intanto il daytime pomeridiano del talent nel doppio speciale TV e streaming sulle reti Mediaset in onda il 21 marzo 2024.

Mida e Gaia De Martino si lasciano a causa della sfida del serale di Amici 2024?

Complice la competizione tra i talenti che li vede schierati in due squadre contrapposte, il cantante pupillo di Lorella Cuccarini nei Cuccalo e la ballerina allieva di Raimondo Todaro nei Todarelli, la coppia Mida e Gaia De Martino scoppia e in un mare di lacrime. Lei gli chiederebbe maggiori attenzioni e lui sembra non riconoscersi nelle parole della sua amata chiedendo di mettere in paura il loro rapporto.

”Allora sai già cosa penso”, é il messaggio di addio di Gaia De Martino che finisce per ridurre in lacrime Mida, mentre il dolore per la rottura porta la ballerina ad abbandonarsi agli sfoghi con il resto della squadra come gli amici ballerini Kumo e Lucia Ferrari.

Che la sfida serale di Amici 2024 possa in qualche modo riaccendere il sentimento tra i Gaia e Mida?











