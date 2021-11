Perché “mother fucker” di Lulù ha irritato la mamma di Manuel Bortuzzo?/ “Ultime parole prima che sparassero”

Nella Casa del Grande Fratello Vip, nel corso della diretta dell’8 novembre, è arrivata la lettera della signora Rossella, la mamma di Manuel Bortuzzo. La missiva conteneva parole di grande amore per suo figlio ma anche di critica per Lulù Selassié. Pur non facendo il suo nome, la donna fa riferimento al comportamento di Lulù nei confronti di suo figlio, ritenendolo asfissiante, senza spazio per i momenti più personali di Manuel. In particolare, critica duramente una parolaccia detta da Lulù in camera di Manuel, mentre lui non c’era: “Mother fucker”.

ROSSELLA CORONA, LETTERA DELLA MAMMA A MANUEL BORTUZZO/ Dura con Lulù Selassié, lei…

Manuel Bortuzzo e le ultime parole prima dello sparo: “Erano proprio quelle”

L’attacco nasce non tanto perché sia citata la parola madre, in quel caso riferita proprio a Rossella in quanto detto parlando di Manuel, ma perché, spiega la donna, quell’insulto, detto in italiano, è stato quello fatto dalla persona che ha sparato Manuel. “Sì, è stata l’ultima frase che ho sentito prima che mi sparassero e perdessi conoscenza”, ha confermato il ragazzo. Si tratta, dunque, dell’ultimo ricordo che Manuel ha di quella terribile notte che ha cambiato la sua vita.

