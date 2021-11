Manuel Bortuzzo, una lettera dalla madre al GF VIP?/ Consigli su Lulù Selassié

Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip riceverà una lettera della madre? Dopo l’arrivo del padre che nelle precedenti settimane è entrato nella casa per riabbracciare il figlio, questa sera il giovane ragazzo potrebbe vivere un’altra grande emozione. Stando alle anticipazioni Manuel potrebbe sentire la voce della mamma in una lettera affidata al GF VIP. Si tratta di una lettera in cui la donna vuole consigliare il figlio circa la sua conoscenza con Lucrezia Selassié. Una “frequentazione” fatti di alti e bassi all’interno della casa che però sta incuriosendo tantissimo il pubblico e gli appassionati del reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Il comportamento dell’ex promessa del nuoto italiano però non è chiarissimo; Manuel a volte si avvicina alla pronipote dell’ultimo imperatore etiope Hailè Selassiè detronizzato nel 1975, ma altre volte si allontana facendola cadere in crisi. Manuel è interessato o no alla giovane principessa?

Manuel Bortuzzo è innamorato di Lucrezia Selassié?

La “storia” fra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassié continua ad appassionare il pubblico del Grande Fratello Vip. Il giovane trevigiano si allontana ed avvinca alla giovane principessa sparigliando sempre le carte. Manuel, infatti, prima la allontana per poi cercare spingendosi anche oltre baciandola. In particolare a far pensare è stato il comportamento degli ultimi giorni con Manuel che ha baciato con grande passione Lulù nonostante avesse detto di essere contrario alle effusioni davanti alle telecamere. In giardino, invece, Manuel con Aldo Montano si è confidato rivelando di essere infastidito dalla presenza della principessa che dal canto suo oramai ha imparato a conoscerlo.

Lucrezia, infatti, è consapevole che molte volte il giovane è incupito per via della tragedia che ha vissuto e che ha lasciato degli strascichi nella sua vita personale. Cosa dirà la madre di Manuel su questa conoscenza? Ricordiamo che Franco Bortuzzo, il padre di Manuel, ha bocciato questa conoscenza con tanto di stoccata lanciata via social. Chissà se la madre non possa pensarla diversamente dal marito!

