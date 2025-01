Perché My Home My Destiny non va in onda oggi 1 gennaio 2025? Quando torna

Breve stop per la soap turca trasmessa da Canale5: perché My Home My Destiny non va in onda oggi, 1 gennaio 2025? Il motivo è presto detto, Natale ha portato con sé importanti stravolgimento del palinsesto Mediaset, e Capodanno non sarà da meno. La soap opera turca basata su di una storia vera, si prenderà un solo giorno di stop per il primo dell’anno. Cosa andrà in onda al posto di My Home My Destiny? A partire dalle 16.40 Canale 5 trasmetterà il romantico film natalizio The Winter Palace.

Svelato perché My Home My Destiny non va in onda oggi non resta che rivelare quando torna in onda, si tratta di una pausa di un solo giorno, la regolare messa in onda di My Home My Destiny riprenderà già domani giovedì 2 gennaio 2025. Tuttavia ci saranno dei cambiamenti di orario, verrà trasmessa in anticipo rispetto al solito, ossia a partire dalle 16:05, anziché dalle 16:50, e durerà molto di più, ossia circa un’ora. E non è tutto ci saranno dei cambiamenti anche sul giorno di messa in onda. Vedremo un episodio di My Home My Destiny anche di sabato, il 4 gennaio, e di domenica, il 5 gennaio 2025, ma a partire dalle 14:30.

Quando torna in onda My Home My Destiny: anticipazioni puntata del 2 gennaio 2025

Quando torna in onda My Home My Destiny? La prossima puntata andrà in onda il 2 gennaio 2025, domani, un po’ prima del consueto, a partire dalle 16.05 circa. Dalle anticipazioni si scopre che Ali Riza andrà a casa di Nuh per presentare a Mehdi il suo amico Sadi, l’uomo che – secondo lui – può essere determinante per risolvere la grave situazione che si è creata tra Mehdi e Meto, all’incontro sarà presente anche Zeynep, con la piccola Mujgan.

Alla fine dell’incontro e dello scambio di opinioni, Ali Riza se ne andrà in macchina insieme a Zeynep, a Cemile e alla bambina, mentre a casa con Nuh restano Mehdi e Sadi, che preferiscono continuare a parlare da soli, apertamente. Tuttavia ci sarà un colpo di scena drammatico, lungo la strada, l’auto di Ali Riza verrà fermata da Meto e dai suoi scagnozzi. Zeynep e la piccola Mujgan dalla macchina, minacciate con la pistola, saranno costrette a scendere dall’auto. Cemile avrà un brutto presentimento: Mehdi morirà?

