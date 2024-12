La seconda stagione di My Home My Destinity continua ad appassionare moltissimi telespettatori, questi puntata dopo puntata restano davanti al televisore per scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. La nota dizi turca si prenderà una piccola pausa in occasione di Capodanno, domani 1 gennaio 2025 infatti non andrà in onda e tornerà a tenere compagnia ai suoi tantissimi fan giovedì 2 gennaio 2025. Le anticipazioni trapelate sul web annunciato interessanti novità e colpi di scena che lasceranno tutti a bocca aperta.

Nel primo episodio del 2025 le vicende di My Home My Destinity 2 cattureranno non poco l’attenzione dei telespettatori. Le anticipazioni fanno sapere che Ali Riza si recherà a casa di Nuh per presentare il suo amico Sadi a Mehdi. L’uomo è convinto che l’amico potrà risolvere la grave situazione che si è creata con Meto. I due però non andranno da soli, con loro ci saranno anche Zeynep e la piccola Mujgan.

My Home My Destinity 2, anticipazioni 2 gennaio 2025: Meto minaccia Zeynep e Mujgan, saranno costrette ad andare con lui

Dopo lo stop di Capodanno tante saranno le intriganti vicende di My Home My Destinity 2 che faranno incuriosire non poco i telespettatori, questi resteranno di certo col fiato sospeso in attesa di capire cosa accadrà nei prossimi episodi. Stando alle anticipazioni durante l’incontro a casa di Nuh parleranno della situazione che si è creata, dopodiché Zeynep andrà via in macchina con Ali Riza, la bambina e Cemile. Sadi resterà con Nuh e Mehdi per continuare a discutere da soli.

Durante il tragitto Meto e i suoi uomini fermeranno l’auto di Ali Riza, lo spietato uomo costringerà Zeynep e la piccola Mujgan a scendere dall’auto e dopo averle minacciate con una pistola le obbligherà ad andare insieme a lui. Cos’altro succederà? Al momento le anticipazioni non rivelano altri dettagli, non ci resta che attendere la messa in onda dei nuovi episodi per saperne di più.