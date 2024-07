Perché My Home My Destiny oggi non va in onda su Canale 5?/ Al suo posto la nuova soap turca The Family

My Home My Destiny perché non va in onda da oggi (8 luglio 2024)? Arriva The Family: anticipazioni

Mediaset ha deciso da tempo di puntare molto sulle dizi turche che garantiscono, chi più e chi meno, degli ottimi ascolti a fronte dei bassi costi. Tuttavia in queste settimane, complice anche l’arrivo della bella stagione, ha abituato il suo pubblico a continui cambiamenti e variazioni di palinsesto e nel dettaglio anche oggi, 8 luglio 2024, non andrà in onda My Home Destiny 2 perché? Il motivo è presto detto, mancando relativamente poche puntate (quelle che vanno in onda sono gli episodi della seconda stagione) si è deciso di ridurre la messa in onda solo al weekend.

A questo punto in molti si chiederanno cosa andrà in onda al posto di My Home Destiny ed in questo caso la risposta è una nuova dizi turca. Si tratta di The Family, il cui titolo orginale, Aile, significa proprio Famiglia è strutturata in due stagioni per un totale di 30 episodi di circa 120 minuti. La trama ruota attorno ad Aslan Soykan, capo della famiglia criminale più conosciuta di Istanbul che incontra per caso Devin Akın, una psicologa molto stimata. Quest’ultima abbandonata da padre da piccola e cresciuta da sola con la madre e la sorella boderline e tossicodipendente. L’unione tra i due non piacerà alla madre di lui Hülya, ancora sconvolta dal suicidio del marito Yussuf avvenuto cinque anni prima. Nel cast di The Family, invece, sono presenti l’amato Cesur di Brave and Beautiful e Seyit de La ragazza e l’ufficiale, è il volto principale, insieme a Serenay Sarikaya.

My Home My Destiny nel weekend di Canale5: come cambia il palinsesto pomeridiano

E dunque con l’arrivo della nuova dizi turca The Family (Aile) il palinsesto pomeridiano di Canale5 cambia a partire da oggi, lunedì 8 luglio 2024, non va più in onda My Home My Destiny dal lunedì al venerdì. Si parte con i nuovi episodio di Beautiful alle 13.43 per poi lasciare spazio alle 14.15 circa ad Endless Love (altra soap turca che a sua volta non va più in onda nel weekend). Si prosegue poi con la grande novità di The Family in onda al posto di My Home Destiny alle 14.50 e poi il pomeriggio prosegue con La Promessa alle 15.50 ed a seguire Pomeriggio Cinque e Caduta Libera. Quando va in onda My Home My Destiny? L’appuntamento con le nuove puntate è per il sabato e la domenica a partire dalle ore 14:30 circa, è disponbile in diretta streaming su Mediaset Infinity mentre dopo la messa in onda tutte le puntate sono disponibili nel catalogo.











