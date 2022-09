Perchè non ci sono Alberto De Pisis e Patrizia Rossetti al Grande Fratello Vip?/ Ecco il motivo

Alberto De Pisis e Patrizia Rossetti in quarantena dopo il voto: ecco perchè

Alberto De Pisis e Patrizia Rossetti sono tra i gieffini che hanno deciso di recarsi a votare; come riporta Biccy però, i due concorrenti non hanno votato a Roma. Il primo è andato a Milano e la conduttrice ad Empoli, fuori dalla Capitale, e proprio per questo sarebbero costretti a trascorrere una quarantena di quattro giorni in solitudine.

Gli altri inquilini che si sono recati a votare a Roma, invece, sono stati prelevati con le auto del reality show e scortati ai seggi. Dunque, per loro non è necessario un periodo di isolamento. Alberto De Pisis e Patrizia Rossetti potrebbero saltare la puntata di oggi, lunedì 26 settembre, proprio in seguito alle disposizioni del Grande Fratello Vip 2022. Dei gieffini che sono andati a votare è confermato solo Edoardo Donnamaria che lo ha raccontato in diretta, per gli altri non si hanno certezze di chi abbia esercitato il proprio diritto.

Alberto De Pisis e l’interesse per Luca Salatino: “Mi piace”

Alberto De Pisis, qualche giorno fa, ha rivelato ai suoi inquilini di avere un interesse per Luca Salatino ex tronista di Uomini e Donne. Il gieffino parlando con Elenoire Ferruzzi dichiarava: “La prossima volta che ci fanno scegliere qualcosa, metti me con Luca per piacere? È l’unico che si avvicina al mio genere. Lui è molto verace, poi è un bonaccione. Sai che non gli ho ancora parlato perché mi mette soggezione, io alla fine sono timidino”.

L’ex tronista però, è fidanzata con Soraia Allam che le manca moltissimo. Già dopo le prime ore dall’entrata in casa, Luca Salatino si è lasciato andare ad un pianto pensando all’assenza della sua amata fidanzata. Dunque, sembrerebbe che nel cuore dello chef romano non ci sia posto per nessun’altro almeno per il momento.

