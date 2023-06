Perché Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis si sono lasciati?/ “Il sentimento è finito ma ci siamo sentiti…”

Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis e la fine dell’amore

Paolo Brosio è tra gli ospiti della puntata di Oggi è un altro giorno in onda oggi, mercoledì 7 giugno. Nel salotto di Serena Bortone, il giornalista si racconta tra vita privata e carriera. Dell’attuale vita privata di Brosio non si sa molto. Tuttavia, l’ultima fidanzata famosa di Brosio è stata Maria Laura De Vitis, ex naufraga dell’Isola dei Famosi ed ex pupa de La pupa e il secchione. Bellissima e più giovane di Brosio di tanti anni, Maria Laura è stata spesso criticata per la relazione con il giornalista, ma perché tra i due è finito tutto?

Brosio e la De Vitis sono stati insieme per diverso tempo e, nel corso della relazione, hanno spetto rilasciato interviste sul loro amore, anche nel salotto di Barbara D’Urso. Dei motivi della rottura non ha mai parlato Brosio, ma a svelare le cause che hanno portato all’addio è stata proprio Maria Laura.

Maria Laura De Vitis svela i motivi dell’addio a Paolo Brosio

In un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera nel 2021, Maria Laura De Vitis ha parlato della fine della relazione con Paolo Brosio svelando anche i motivi della rottura. “Mi sono trovata bene con Paolo. Avevamo interessi comuni ed è una cosa che a me piace molto. Non ho mai desiderato stare con uomini gelosi e lui mi assecondava molto sul lavoro, essendo anche lui del settore. Ci siamo lasciati quando è finito il sentimento d’amore che ci legava, ma ci siamo sempre sentiti fino a poco fa. Ora lui è sparito”, aveva detto la De Vitis.

Dopo l’addio, dunque, Maria Laura e Brosio hanno chiuso definitivamente evitando di continuare a sentirsi. Oggi, i due sono andati avanti percorrendo due strade totalmente diverse.











