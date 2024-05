Paolo Brosio cerca moglie: chi sono le pretendenti a La volta buona?/ La vita privata del giornalista

Paolo Brosio cerca moglie: cos’è successo a La volta buona

Paolo Brosio tornerà protagonista oggi pomeriggio nel salotto de La volta buona, su Rai1. Il giornalista e scrittore è stato spesso ospite di Caterina Balivo nelle ultime settimane e, in innumerevoli occasioni, ha lanciato un appello per trovare la donna della sua vita. La conduttrice del programma ha addirittura ideato un divertente format, alla Uomini e donne, in cui numerose donne si presentano in studio per fare breccia nel suo cuore: soltanto a lui, però, spetta la scelta della miglior pretendente, colei che potrebbe essere a tutti gli effetti la sua anima gemella.

Ma, in vista del suo ritorno in tv oggi pomeriggio, cos’è successo nelle precedenti ospitate? A metà aprile, quando è stato ideato il format dalla conduttrice, Paolo Brosio ha conosciuto varie pretendenti e tra queste anche un nome d’eccezione: Jessica Morlacchi. La cantante si era così ironicamente presentata al giornalista: “Io in cucina sono un disastro, però ti devo dire una cosa: sei stato già sposato due volte, la tua vita l’hai fatta. Io sono più giovane di te quindi sono io a dover capire delle cose: hai la casa di proprietà?”.

Paolo Brosio cerca moglie: chi sono le pretendenti e le sue ex

Nella successiva ospitata a La volta buona dello scorso 1 maggio, Paolo Brosio ha proseguito la sua ricerca della donna perfetta conoscendo altre pretendenti. Caterina Balivo ha letto i messaggi delle numerose donne che hanno scritto per conoscerlo, tra cui Valentina, Alessia e Antonella e nuovamente Jessica Morlacchi. Dunque sono tante le pretendenti per Paolo Brosio, che cerca moglie desideroso di innamorarsi nuovamente dopo un lungo periodo da single.

Ma chi sono le sue ex mogli e fidanzate? Il giornalista in passato è stato sposato con la collega Serenella Corigliano e, dopo il divorzio, è convolato a nozze con la modella Gretel Coello. Anche con lei il matrimonio non è durato e, negli ultimi anni, lo scrittore ha intrecciato una breve storia d’amore con Maria Laura De Vitis, modella ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi. La coppia si è poi detta addio e, ora, il cuore di Brosio è sentimentalmente libero.

