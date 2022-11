Perché Patrizia Rossetti ha nominato Pamela Prati?/ “E’ presuntuosa e…”

Patrizia Rossetti manda in nomination Pamela Prati: il motivo

Chi ha nominato Patrizia Rossetti nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip? La concorrente si è confdata con Alberto De Pisis rivelando di aver nominato Pamela Prati. Dopo un lento risveglio, Patrizia e Alberto si ritrovano in cucina per fare colazione e tra una chiacchiera e l’altra finiscono per commentare le Nomination della serata precedente. La showgirl confessa che, all’interno della Superled, ha deciso di non fare il nome di Giaele, ma dice di aver scelto di mandare al televoto Pamela in quanto delusa nuovamente dal suo atteggiamento: “Pamela e Attilio sono un po’ presuntuosi. Se non stanno in primo piano si sentono male” esclama. Alberto, dopo aver ascoltato la sua compagna, si dice dispiaciuto per Pamela in quanto, dopo quanto accaduto ieri, ha iniziato nuovamente ad isolarsi: “Mi dispiace che adesso si metta a stare per i fatti suoi”.

Patrizia Rossetti e il tradimento dell'ex marito Rudy Londoni "beccato sul colpo"/ "Ci credevo..."

“Ognuno è libero di fare ciò che vuole della sua vita” ribatte la showgirl che, dopo averci provato più volte a ristabilire un rapporto pacifico e amichevole con Pamela, si mostra rassegnata e conclude: “Se si comporta così, vuol dire che è la sua personalità”. La puntata di ieri ha messo fine all’amicizia tra le due primedonne della Casa? Patrizia Rossetti ammette di averci provato a instaurare un rapporto con la Prati ma si è poi resa conto che mancano le condizioni: “Abbiamo discusso, poi abbiamo fatto pace ma se si comporta così vuol dire che è fatta così”.

Patrizia Rossetti/ Furiosa con Attilio Romita e lancia la ship tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro

Patrizia Rossetti litiga con Charlie Gnocchi, cosa è successo?

Patrizia Rossetti ha avuto una pesante lite con Charlie Gnocchi nella casa del Grande Fratello Vip. Tutto è iniziato durante il momento karaoke. A un tratto proprio il comico ha cercato di forzare la conduttrice a cantare un pezzo di Ligabue, di cui tuttavia la Vippona non conosceva le parole. A quel punto Charlie Gnocchi ha affermato: “Ma allora sei una testa vuota”. Poco dopo così la Rossetti è andata su tutte le furie, e sfogandosi con Wilma Goich ha duramente criticato Gnocchi: “Ti chiede scusa e il giorno dopo fa tutto ancora una volta. Sono anche un po’ stufa di lui. Non mi offendono i ragazzi giovani e lo fa lui. Se gli dico che stavo sul divano, no deve venire a rompermi. Poi quando mi alzo e dico che non so la canzone mi dice ‘sei una testa vuota’. Ma siamo impazziti? No, ma io ti tiro una padellata in testa. Io ripetevo ‘Charlie lascia perdere, Charlie non vengo, Charlie lascia stare’ e lui mi forzava a cantare. E che scatole, ma chi l’ha detto che dovevo cantare per forza?! Non conoscevo quella canzone di Ligabue, la conosco, ma non so le parole. Io non la sapevo cantare, lui non è nemmeno il mio cantante preferito. Poi dicevo ‘basta non farmela cantare dai’. A me per un gioco stupido non mi dice che sono una testa vuota”.

GF Vip, Sarah Altobello "mio agente innamorato di me"/ Patrizia Rossetti: "Gli dissi 'se non mi dai i soldi…'

Poco dopo Patrizia Rossetti e Charlie Gnocchi hanno avuto modo di avere un confronto, e proprio la conduttrice ha sbottato affermando: “A me testa vuota non me lo dici per una canzone di m**da, che non so. Non era una battuta. La canzone non la so, la sai tu? Cantala tu allora”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA