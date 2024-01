Perché Propaganda Live oggi 12 gennaio 2024 non va in onda?/ Diego Bianchi non sta bene: salta il talk di La7

Propaganda Live non torna in onda questa sera (12 gennaio 2024): Diego Bianchi sta poco bene

Cambiamenti in vista nel palinsesto di La7 previsti per oggi, Propaganda Live non va in onda questa sera, 12 gennaio 2024, perché Diego Bianchi sta poco bene. Ad annunciarlo tra i primi è il sempre informato sito di DavideMaggio.it che svela come il conduttore del talk che unisce informazione ed ironia stia poco bene. In realtà non si tratta di nulla di preoccupante e grave ma semplicemente l’influenza che sta mettendo KO milioni di italiani ha colpito anche il mattatore romano.

Dunque salta la puntata di oggi di Propaganda Live perché Diego Bianchi ha l’influenza. Vacanze prolungate, quindi, per il talk di La7 che ha salutato il suo pubblico il 22 dicembre 2023 per le vacanze di Natale e che quindi salvo ulteriori imprevisti e contrattempi tornerà in onda non questa sera ma venerdì prossimo, 19 gennaio 2024.

Salta la puntata di oggi di Propaganda Live, La7 corre ai ripari: cosa va in onda

Propaganda Live questa sera, 12 gennaio 2024, non va in onda e sempre il sito sopramenzionato ha svelato che cosa verrà trasmesso al suo posto. Nell’affollato venerdì sera con le ammiraglie accese (da una parte il ritorno di Ciao Darwin con Paolo Bonolis e Luca Laurenti su Canale 5 e dall’altra il nuovo show di Virginia Raffaele, Colpo di Luna) La 7 ha deciso di non essere da meno nonostante l’assenza di Diego Bianchi.

Nel dettaglio, infatti, trasmetterà il dialogo fra Corrado Augias e Alessandro Barbero andato in onda nella puntata d’esordio de La Torre di Babele, dedicato all’approfondimento sull’attualità in relazione ai numerosi fronti di crisi e di guerra che stanno colpendo il mondo con tutte le ripercussioni non solo etiche ma anche economiche. La prima puntata del nuovo programma di Corrado Augias La Torre di Babele al posto di Propaganda Live, di cui stare andrà in onda la replica, è andata in onda il 4 dicembre.

