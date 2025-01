Karin Trentini è l’attuale moglie di Riccardo Fogli: “Non voglio perdere tempo senza di lei”

Nella vita di Riccardo Fogli da circa quindici anni è arrivata Karin Trentini, donna poi divenuta sua moglie. Il noto cantautore, che in passato ha avuto altre storie con donne celebri come quella con la collega Patty Pravo, ha sempre speso parole speciali nei confronti della compagna di vita attuale, con dediche che spesso hanno emozionato i suoi fan: “Non voglio perdere nemmeno un minuto degli anni che ci rimangono da vivere insieme” ha detto l’artista qualche tempo fa sottolineando la bellezza del legame con Karin Trentini. In passato tra i due non sono mancati gossip e polemiche riguardo a un presunto tradimento, che la coppia è comunque riuscita a superare rimettendo ordine nelle loro vite.

Intanto nei giorni scorsi è andato in scena una simpatica gag tra il cantante e Patty Pravo: “Sono un po’ geloso di questa coppia tra Patty Pravo e Pago, avrei voluto cantare io con lei” ha detto Riccardo Fogli che ha ritrovato l’ex moglie a Ora o mai più su Rai1, format tornato in onda lo scorso sabato e condotto da Marco Liorni.

Karin Trentini e la promessa con Riccardo Fogli: “Insieme per sempre”

Come nei più grandi amori, Riccardo Fogli e Karin Trentini si sono rinnovati in passato la loro voglia di amore e stare insieme e condividere il quotidiano nel corso degli anni. Una relazione capace di superare crisi e momenti bui e che ha tutte le carte in regola per proseguire, come sottolineato dall’ex cantante dei Pooh, che riguardo alle voci su un presunto tradimento della moglie si era fatto beffe:

“Quanto ha sofferto il mio amore, ma noi ci siamo promessi di non lasciarci mai” ha confessato il cantante che ha messo al mondo la figlia Michelle insieme a Karin Trentini.

