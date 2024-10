Perché Riccardo Fogli ha lasciato i Pooh? La confessione anni dopo

Tra gli ospiti odierni del talk di Canale Cinque Verissimo troveremo Riccardo Fogli, il celebre cantante che sarà di scena nel programma di Silvia Toffanin e che tornerà inevitabilmente a parlare della sua carriera ricca di colpi di scena. E una delle pagine più curiose della vita e carriera di Riccardo Fogli riguarda inevitabilmente la rottura con i Pooh, il cantante lasciò la band dopo aver già fatto saltare diverse questioni nella sua vita per via di Patty Pravo, la donna che ha cambiato tutto. Rievocando il primo incontro con la cantante, Riccardo Fogli ha raccontato:

“Lei mi guardò, io la guardai, ed era un bel vedere, è affascinante ora, cinquant’anni fa era di una bellezza travolgente, ci fu una storia tra di noi, ma questa storia non c’entrava niente con i Pooh, io non ho voglia di riscrivere la storia, ho fatto la figura del cretino che vede una donna, scappa e butta all’aria tutto”.

Riccardo Fogli e l’addio ai Pooh: “Fu un errore”

La decisione di dire addio ai Pooh di Riccardo Fogli ancora oggi torna a bussare alla porta del cantante con qualche rimpianto. Fu fatale l’incontro con Patty Pravo, che il cantante oggi riconosce come una delle responsabili nella scelta che prese: “Fu un errore: per Patty avevo lasciato mia moglie, la cantante Viola Valentino, figurati se non lasciavo i Pooh”.

La storia con Patty Pravo ovviamente lasciò dei segni non solo sul lavoro di Riccardo Fogli, in rotta di collisione con i Pooh, ma anche con l’allora moglie Viola Valentino: “Prese il via un susseguirsi di dolore. Erano la mia famiglia, siamo legati ancora oggi come fratelli” ha raccontato Riccardo Fogli a I Lunatici su Rai Radio 2 riaprendo una delle pagine più complicate della sua vita.

