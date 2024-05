Perchè Richard Gere ha rifiutato inizialmente il ruolo di Pretty Woman?/ Il regista lo ha convinto con…

Richard Gere convinto con un cartello dal regista di Pretty Woman: aveva rifiutato

Questa sera andrà in onda su Rai1 il film cult Pretty Woman con un cast d’eccezione che annovera tra i protagonisti Richard Gere e Julia Roberts. Una pellicola storica, un sempreverde del cinema internazionale che sarà riproposto sul piccolo schermo dalle 21.40, subito dopo la fine della puntata del game show Affari Tuoi. Sono diverse le curisoità inerenti Pretty Woman, una di queste riguarda l’apprezzato attore Richard Gere, co-protagonista del film, ma che inizialmente aveva rifiutato la proposta per il personaggio di Edward.

Ai tempi dell’uscita di Pretty Woman, Richard Gere era già un artista molto conosciuto e aveva già interpretato ruoli simili in film come American Gigolò e Ufficiale e gentiluomo. Richard Gere inizialmente rifiutò il ruolo, poi il regista Garry Marshall gli presentò Julia Roberts che lo convinse ad accettare tramite un curioso e simpatico cartello con sopra scritto: “Accetta, ti prego“. Un rapporto, quello tra Gere e Roberts che si rivelò uno dei fattori chiave del successo del film campione di incassi, uscito nel 1990 e apprezzato in ogni angolo del globo.

La trama di Pretty Woman: di cosa parla il film cult

Stasera in prima serata il pubblico di Rai1 avrà la possibilità di rispolverare uno dei film più amati del cinema internazionale come Pretty Woman, la cui trama continua ad essere apprezzata a distanza di oltre trent’anno dall’uscita del film con Richard Gere e Julia Roberts. La storia racconta le avventure di un intrigante uomo d’affari senza scrupoli, Edward Lewis, è specializzato nell’acquisto di società ridotta ai minimi termini che poi rivende dopo averle trasformate e smembrate ottenendo importante rientro economico.

Una sera, mentre si trova ad Hollywood per concludere un importante affare, il personaggio portato nella pellicola da Richard Gere si imbatte in una giovane e frizzante prostituta di nome Vivian, alla quale domanda delle indicazioni stradali. L’uomo a quel punto chiede alla ragazza di restare con lui in cambio di una somma di denaro e sfrutta l’occasione quando il suo fidato collaboratore e avvocato Philiph gli chiede di portare con sè una presenza femminile, all’incontro con il miliardario imprenditore Morse. Con il tempo i personaggi di Gere e Julia Roberts scopriranno di essere innamorati l’uno dell’altra, ma la storia rivelerà non pochi colpi di scena.











