Perché Roberta Di Padua ha lasciato Uomini e Donne?/ Il motivo della clamorosa scelta

Da anni, Roberta Di Padua è una delle protagoniste indiscusse del trono over di Uomini e Donne. Schietta e diretta, Roberta è stata spesso al centro di numerose discussioni, ma ha anche vissuto intense emozioni. Sono diverse le frequentazioni vissute da Roberta all’interno del programma che, tuttavia, nel corso della registrazione del 12 dicembre, ha deciso di lasciare definitivamente la trasmissione. Una decisione che è stata annunciata da Lorenzo Pugnaloni e che, non solo è diventata virale, ma ha scatenato anche diversi interrogativi tra gli appassionati del programma di Maria De Filippi.

In particolare, coloro che seguono con costanza le vicende delle dame e del trono over di Uomini e Donne si chiedono quale sia stato il fattore determinate per la scelta drastica di Roberta. A quanto pare, tutto è legato alla sua frequentazione con Alessandro Vicinanza.

Il motivo dell’addio di Roberta Di Padua a Uomini e Donne

Il ritorno di Roberta Di Padua a Uomini e Donne e la scelta di ricominciare a frequentare Alessandro Vicinanza sembrava l’inizio di un nuovo capitolo per la dama del trono over che, di fronte ad una scelta diversa del cavaliere salernitano, ha scelto di andare via e lasciare definitivamente il programma.

Come ha svelato Lorenzo Pugnaloni nelle anticipazioni della registrazione del 12 dicembre, infatti, Roberta ha deciso di andare via quando ha scoperto l’intenzione di Alessandro di uscire e conoscere anche Cristina. Roberta ha spiegato di non riuscire a sopportare i racconti degli appuntamenti di Alessandro con Cristina e non potendo ottenere dal cavaliere ciò che vorrebbe, ha preferito lasciare la trasmissione.











