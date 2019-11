Rosario Cucco espulso, perchè?/ Il furto, reazioni aggressive e insulti alla Parodi… (Bake Off Italia)

Rosario Cucco, le prime “scintille” già durante prima prova…

Rosario Cucco è uscito da “Bake Off Italia” ma la sua eliminazione ha fatto discutere infatti sembra che abbia rubato dei pezzi di torta e insultato la Parodi. Ma ripercorriamo tutte le fasi della precedente puntata che hanno portato alla storica espulsione dal programma di Rosario Cucco. Prima prova: Il professore, trasformatosi in un pasticciere dilettante, ce la mette davvero tutta per dare il meglio di sé, ma questo a volte non basta. La prima prova, non proprio delle più semplici, è incentrata di pasta frolla di Damiano. Da subito Rosario parte carico e sicuro di riuscire la torta geometrica con tutte le sue competenze in materia. I giudici, durante la preparazione, gli fanno da subito presente che dovrà impegnarsi al massimo: non può più sbagliare. Cucco decide di preparare una pasta frolla con ganache al limone, marquise al cacao e mousse alle fragole. Una scelta semplice, quella di Rosario, ma sicuramente ad effetto, grazie alla decorazione di fragole in 3D. Il concorrente è convinto che il suo preparato lascerà tutti a bocca aperta, soprattutto per la geometria rigorosissima e per lo strato di marquise “incastrato” in 2 cm. Nonostante avesse risposto “Hasnaa” alla domanda di Benedetta Parodi su chi fosse il potenziale vincitore di quest’edizione di Bake Off, Rosario sa di avere ottime probabilità e vuole giocarsi la sfida appieno. Ma tocca a Damiano, Clelia e Knam giudicare la sua torta e, nonostante le premesse incoraggianti, in realtà non riscuote un gran consenso: il dolce è spesso come il cemento. Per Damiano la fragola è collosa, per Clelia il problema è la friabilità, non in equilibrio con il tipo di torta da preparare, per Knam la geometria è imprecisa, data la mancanza di linea retta. Rosario non è d’accordo con il parere dei giudici e non perde occasione per discuterne, tutto sommato però riesce a superare questa prima prova.

Rosario Cucco: ruba pezzi di torta a Riccardo? Arriva l’espulsione!

Rosario Cucco arriva dunque alla seconda prova incentrata su una torta di Knam, ma già da subito ne è scoraggiato, a tal punto che critica la ricetta scelta per la sua difficoltà. Per il professore non è possibile fare una torta di 13 strati, quindi forse è meglio prenderne qualcuno in prestito? Riccardo si accorge di due dischi di torta mancanti sul suo dolce, qualcuno li ha rubati. I sospetti ricadono subito su Rosario, che ha una reazione aggressiva quando Benedetta Parodi comincia a controllare la sua postazione, e a contare i suoi dischi. Viene accusato di aver preso le sfoglie dall’abbattitore e rifiuta volontariamente di continuare la gara. Effettivamente, il battibecco avuto con la conduttrice sembra essere stato davvero poco carino: a microfoni ancora aperti Rosario ha rivolto parole poco cortesi – o per meglio dire gravi – alla Parodi. La conduttrice, dall’alto del suo ruolo, chiama in disparte il concorrente e gli fa presente la gravità del suo comportamento. Al momento della presentazione delle torte, il piatto di Rosario era vuoto e Benedetta ha spiegato tutta la situazione ai giudici. Damiano, Clelia e Knam accolgono con spirito negativo l’atteggiamento del professore e decidono di punirlo addirittura con l’eliminazione. Per Rosario il percorso a Bake Off finisce qui, con una vera e propria squalifica, sotto lo sgomento di tutti. Video, l’intervista di Rosario Cucco di Bake Off Italia 2019

