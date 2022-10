Perché Sara Manfuso si è ritirata dal Grande Fratello Vip?/ Le motivazioni: dopo il caso Marco Bellavia…

Perché Sara Manfuso si è ritirata dal Grande Fratello Vip? La notizia del suo addio ufficiale al popolare reality show di Canale 5 è giunto nella giornata di ieri, mercoledì 5 ottobre 2022 e la diretta dalla Casa è stata addirittura sospesa per alcune ore, prima di essere ripristinata. Le ragioni connesse all’abbandono del programma da parte della giornalista freelancer, spesso opinionista nei salotti televisivi, sono da ricercare nel caso Marco Bellavia, che ha letteralmente travolto tutto il cast del GF Vip nei giorni scorsi, sfociando nella squalifica di Ginevra Lamborghini e nell’eliminazione di Giovanni Ciacci.

Qualcosa si è inceppato, a quel punto, e Sara Manfuso ha compreso di non voler proseguire l’esperienza nella Casa a seguito del clima che si è venuto a creare non soltanto al suo interno, ma soprattutto all’esterno, dove la gogna mediatica nei confronti dei detrattori di Bellavia è stata spietata. Così, dopo essersi presa qualche giorno di riflessione, la donna ha scelto di autoescludersi dal gioco e ha voluto anche spiegare il perché del suo addio ai compagni, prima di varcare inesorabilmente la porta rossa che l’ha restituita alla quotidianità.

SARA MANFUSO, PERCHÉ HA ABBANDONATO IL GF VIP? “NON RIESCO A STARE QUI DOPO QUELLO CHE È SUCCESSO”

Come si evince da un filmato diffuso anche attraverso il profilo Instagram del Grande Fratello Vip, Sara Manfuso ha rivelato agli altri inquilini che “dopo quello che è successo non riesco a stare qui dentro. Non sto bene. Il punto è che non posso stare qui con questo stato d’animo e non ci riesco proprio”. Inoltre, la giornalista ha aggiunto che appena uscita dal gioco si sarebbe messa in contatto con Marco Bellavia per parlare direttamente con lui.

Tanto che, prima di ritirarsi definitivamente dal GF Vip, Sara Manfuso ha esclamato, rivolta ai suoi ormai ex compagni d’avventura: “Appena esco contatto Marco e ve lo saluto. Alcuni valori li ho e li difendo a testa alta. Fuori dirò che non siamo tutti insensibili”.

