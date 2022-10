Mia Ceran è incinta, il dolcissimo annuncio su Instagram/ E sulla maternità…

Mia Ceran è in attesa del secondo bebè: il tenero annuncio su Instagram

È un momento d’oro per Mia Ceran, una delle più popolari ed affermate giornaliste in circolazione sul piccolo schermo. Non solo è stata selezionata per la conduzione di un programma in solitaria (Nei tuoi panni, nuovo format del pomeriggio di Rai2), ma sta trascorrendo un periodo di grande felicità e soddisfazione anche nella sfera privata. Su Instagram ha infatti annunciato di essere incinta per la seconda volta, dopo la nascita del primogenito Bruno Romeo nell’agosto dello scorso anno.

“Ciao a te, che stai per piombare nelle nostre vite per stravolgerle di nuovo. Non vediamo l’ora (Mia, Federico, Bruno & Tito)“: così scrive la giornalista sul proprio profilo, condividendo un post con un tenero scatto dell’ecografia. Tra le firme del messaggio c’è anche quella del fidanzato Federico Ferrari. La coppia, dopo la nascita del primogenito, è ora pronta a dare il benvenuto al secondo frutto del loro amore: è ancora però top secret il sesso del nascituro, i due vorrebbero infatti mantenere il riserbo più assoluto ed annunciarlo solo nel momento più opportuno.

Mia Ceran e la maternità: “Sono cambiata, è cambiato il rapporto con Federico…“

Intanto Mia Ceran ha rilasciato una lunga ed intima intervista a Vanity Fair, parlando della maternità e dell’attesa del secondo bebè. Dopo la nascita di Bruno Romeo, la giornalista ha vissuto un’importante fase di trasformazione nella sua vita: “Sono cambiata io, il rapporto tra Federico e me, ogni cosa. Sarei stata delusa del contrario, se tutto fosse rimasto uguale“. La maternità l’ha portata a rivalutare anche l’importanza della cerchia di affetti da cui è circondata: “Il mio nucleo è una rete di aiuto che mi consente di lavorare, ma anche di rapporti che vanno gestiti, tutelati“.

E aggiunge: “Mi sono resa conto che di famiglia parliamo in continuazione: lo faccio con le mie amiche single e con quelle della nonna di Federico che vivono arroccate nel loro paesino in Emilia. Ma avere figli non c’entra: siamo tutti figli, fratelli, zii di qualcuno. E quei rapporti ci toccano, ci riguardano“. Mia Ceran è ora proiettata alla sua nuova vita con il benvenuto al suo secondo bebé: la loro famiglia si allarga e la giornalista e conduttrice televisiva non può che essere più felice di così.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mia Ceran (@miaceran)













