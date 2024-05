Perché semifinale di Amici 2024 va in onda domenica 12 maggio?/ Cambio programmazione per… Angelina Mango!

Amici 2024, slitta la semifinale per lasciare spazio alla finale dell’Eurovision 2024: la nuova programmazione

La semifinale di Amici 2024 non andrà in onda sabato 11 maggio. Cambia la programmazione del serale, ormai arrivato agli sgoccioli, perché, come ogni anno, Amici si ‘scontra’ con l’Eurovision. Da 7 all’11 maggio va in onda la fase finale dell’Eurovision Song Contest 2024 che vede ovviamente in gara anche l’Italia. A rappresentarla c’è proprio un volto di Amici: Angelina Mango. La finale dell’Eurovision cade proprio nel giorno in cui avrebbe dovuto esserci la semifinale del serale di Amici 2024, motivo per il quale il talent di Maria De Filippi slitta in avanti.

Amici 2024 lascia spazio alla finale dell’Eurovision, in cui si esibirà in gara anche Angelina Mango, e dall’11 maggio passa al 12. Dunque la semifinale di Amici andrà in onda domenica 12 maggio, giorno della Festa della Mamma, invece che sabato 11, giorno durante il quale l’attenzione sarà tutta per l’Eurovision. La programmazione della finale del serale di Amici 2024 rimane però invariata. Ricordiamo che sabato 18 maggio la puntata sarà totalmente in diretta per dare al pubblico la possibilità di votare il proprio beniamino.











