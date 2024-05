Perché serale di Amici 2024 non va in onda oggi 11 maggio?/ Slitta la semifinale per l’Eurovision 2024

Amici 2024, perché la semifinale del serale non va in onda oggi 11 maggio

Niente puntata del serale di Amici 2024 oggi 11 maggio su Canale 5. Chi si aspettava di gustarsi la semifinale del talent di Maria De Filippi e, dunque, di scoprire i finalisti, dovrà attendere ancora un po’. La semifinale slitta infatti a domani, 12 maggio, sempre in prima serata su Canale 5. Il motivo è l’Eurovision Song Contest 2024. Anche quest’anno la finale dell’evento coincide con le puntate finali di Amici, e così come accaduto gli scorsi anni, anche stavolta Maria De Filippi lascia spazio alla kermesse europea.

D’altronde, quest’anno Maria De Filippi ha un motivo in più per fermarsi, visto che in gara nella finale dell’Eurovision 2024 c’è una sua pupilla: Angelina Mango. La figlia d’arte è esplosa proprio grazie ad Amici, di cui è stata finalista nella scorsa edizione.

La semifinale slitta a domani: l’augurio ad Angelina Mango per l’Eurovision 2024

Angelina Mango ha partecipato ad Amici 22 e per un soffio non ha vinto. La cantante si è classificata seconda, subito dopo il ballerino Mattia Zenzola. La sua carriera è partita dal talent ed è esplosa nell’ultimo anno. Primo il successo dei suoi singoli, poi la partecipazione a Sanremo 2024 con annessa vittoria. Oggi la partecipazione all’Eurovision Song Contes e la possibilità concreta di arrivare sul podio e, chissà, magari anche di vincere.

Una grande soddisfazione per Maria De Filippi, che proprio ad Amici ha fatto il suo personale in bocca al lupo alla sua ex allieva: “Volevo ricordare che sabato prossimo non andremo in onda perché c’è l’Eurovision. Un in bocca al lupo da tutti noi ad Angelina”. Amici 2024 torna dunque in onda domani 12 maggio su Canale 5.











