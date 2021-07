Perché Sergio Japino e Raffaella Carrà si sono lasciati?/ Scelte diverse…

Quello tra Sergio Japino e Raffaella Carrà è stato un rapporto unico che ha accompagnato la vita della regina italiana fino al 5 luglio 2021 quando, proprio Sergio Japino, ha diffuso la notizia della sua morte. Tra la Carrà e Japino c’è stato un amore forte, passionale, importante che, con il tempo, si è trasformato in affetto vero e sincero. Nonostante i due si fossero lasciati da diverso tempo decidendo di percorrere strade diverse, non si erano mai allontanati restando sempr il sostegno l’uno dell’altra. I due si conobbero alla fine degli anni Ottanta e tra i due fu subito amore. Oltre ad essersi amati, Japino e la Carrà hanno conquistato insieme tanti successi, ma perchè i due si lasciarono? In una delle tante intervista rilasciate nel corso degli ultimi anni, Raffaella, parlando del suo legame con Japino parlò di scelte diverse aggiungendo che l’amore che li aveva uniti si era trasformato in bene sincero.

Sergio Japino, ex compagno Raffaella Carrà/ L'ultimo gesto d'amore per lei

I motivi della fine della storia d’amore tra Raffaella Carrà e Sergio Japino

Sergio Japino è stato uno dei grandi amori di Raffaella Carrà. Pur essendo molto riservata e non amando parlare della propria vita privata, nel corso di alcune interviste, come ricorda Il Messaggero, Raffaella Carrà aveva svelato i motivi che avevano portato lei e Japino a scegliere di lasciarsi. «Con Sergio c’è stato un rapporto diverso: lui è più giovane di me (dieci anni meno), capiva e amava le stesse cose mie. Del resto io da bambina volevo fare la coreografa, che è il suo mestiere. C’era un rapporto più giocoso, scherzoso, che poi è diventato amore, e poi per scelte diverse è finito. Ma siamo in ottimi rapporti perché il bene non muore mai». Japino, da parte sua, parlando del legame con la Carrà, diceva: «Raffaella e io siamo legati nell’anima. Siamo più che fratelli, abbiamo lo stesso sangue, non so come dire. Una normale storia d’amore è molto piccola rispetto a quella che viviamo noi». Un rapporto speciale, dunque, quello che la Carrà ha avuto con Japino.

LEGGI ANCHE:

Federica e Matteo Pelloni, nipoti Raffaella Carrà/ Le ipotesi sull'eredità della ziaBarbara, Paola e Claudia Boncompagni/ "Raffaella Carrà? Una fortuna per noi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA