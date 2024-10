Clarissa Burt e Massimo Troisi: “Ci conoscemmo nel 1988…“

Lei è una delle più celebri attrici del palcoscenico internazionale nonché ex modella, lui è stato un simbolo della nuova comicità napoletana, attore e comico poliedrico e ricordato con il soprannome di “Pulcinella senza maschera”. Clarissa Burt e Massimo Troisi hanno condiviso una breve ma romantica storia d’amore a cavallo tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90, terminata poi con una brusca ed improvvisa rottura della quale l’attrice (nonché attuale concorrente del Grande Fratello 2024) aveva parlato in un’intervista al Corriere della Sera.

Nel 2022, ai microfoni del quotidiano, la Burt aveva inizialmente ricordato la loro relazione e tracciato un ritratto del grande comico e delle sue abitudini. “Era dolce, carino, affettuoso. Mi colpivano la sua gentilezza e la sua calma“, aveva raccontato.

Clarissa Burt e Massimo Troisi, la fine di un amore e il presunto motivo della rottura

Il primo incontro tra Clarissa Burt e Massimo Troisi avvenne nel 1988, galeotta fu una cena insieme ad alcuni amici, cui fece seguito un gesto significativo dell’attore: “Ci conoscemmo nel 1988, a cena da amici, era inverno, io mi lamentavo per il riscaldamento ma avevo in casa un camino. Massimo il giorno dopo mi mandò un furgoncino pieno di legna con un bigliettino: per tenerti al caldo“.

Ma perché Clarissa Burt e Massimo Troisi si sono lasciati? La loro storia d’amore si interruppe nel 1991 dopo tre anni di grande amore, e il motivo sarebbe legato a presunti tradimenti dell’attore; la Burt, infatti, sempre nel corso di quell’intervista, raccontò di aver scoperto la presenza di altre donne nella vita del suo fidanzato. Da lì arrivò la rottura definitiva: “Ci lasciammo perché quando si sta insieme si sta in due e non in duecento. Ci lasciammo per questo“.