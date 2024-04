Perchè si sono lasciati Fedez e sua moglie Chiara Ferragni?/ “Caso Balocco ha influito? Dico che…”

Come vanno le cose tra Fedez e sua moglie Chiara Ferragni? Il rapper spiega: “Il caso Balocco ha influito nella crisi”

E’ davvero finita la storia d’amore tra Fedez e sua moglie Chiara Ferragni? Pare proprio di sì, nonostante la speranza dei fan di un riavvicinamento. Al momento il rapper e la celebre imprenditrice appaiono lontani, sfiancati da una crisi profonda che il ‘caso Balocco’ ha sicuramente accentuato. Lo ha ammesso lo stesso Fedez nel corso di una intervista rilasciata a Belve, ai microfoni di Francesca Fagnani. “Mi chiede se ha influito il caso Balocco nella crisi? Sì, sì, sì”, ammette Fedez, confermando la separazione da sua moglie Chiara Ferragni.

Nel corso dell’intervista la presentatrice chiede al rapper se pure lui, proprio come certi brand, si sia sfilato da Chiara Ferragni. Una domanda indigesta, che comunque non impedisce a Fedez di aprirsi in maniera sincera e genuina su un argomento per lui scottante. Così condivide con il pubblico tutte le difficoltà e i rancori che hanno portato all’allontanamento da Chiara Ferragni, pur escludendo categoricamente l’ipotesi di presunti tradimenti. “Così mi fai subito smettere di piangere”, taglia deciso il cantante.

Fedez a cuore aperto da Francesca Fagnani: nell’intervista a Belve non solo la crisi con la moglie Chiara Ferragni…

Oltre alla situazione difficile con sua moglie Chiara Ferragni, l’intervista di Fedez a Belve tocca anche temi decisamente più choc, riscontrabili nel suo passato personale. Tra le dichiarazioni di Fedez, infatti, emergono anche i drammi adolescenziali. “Ho tentato il suicidio a 18 anni”, racconta il marito di Chiara Ferragni, accostando l’atto estremo alle conseguenze tragiche delle droghe di cui faceva uso.

Un momento molto tosto e per certi commuovente, che sconfina dal rapporto con la moglie, che era in origine l’argomento principale – o comunque il più atteso – dell’intera intervista rilasciata a Francesca Fagnani.

