Chiara Ferragni ha un nuovo fidanzato? Spunta il nuovo gossip

Non si arresta il gossip sull’ormai ex coppia Chiara Ferragni e Fedez. I due ex coniugi sono stati i protagonisti del gossip estivo e, ora che l’estate è verso la sua conclusione, continuano comunque ad esserlo. Dopo l’ultimo video apparso sui social che vede Fedez baciare una ragazza in discoteca, l’attenzione torna a spostarsi sull’imprenditrice digitale che, secondo nuovi rumors, avrebbe un nuovo amore.

A lanciare il gossip è Deianira Marzano attraverso una segnalazione ricevuta da una sua utente, secondo la quale Chiara Ferragni starebbe frequentando il figlio di un dottore di Forte dei Marmi. L’identità di questo presunto nuovo fidanzato non viene svelata, anche se pare che l’uomo in questione abbia uno studio a Milano, città in cui vive la Ferragni.

Chiara Ferragni e il no a Ballando con le stelle

“Deia io a dir la verità presso uno studio di fisioterapia che frequento qua a Massa, so per certo che si frequenta con il figlio di un dottore di Forte dei Marmi, però questo ragazzo ha lo studio a Milano!” si legge nella segnalazione resa pubblica da Marzano. Chiaramente, va sottolineato che si tratta di una segnalazione che non ha alcun fondamento, mancando di prove concrete che possano dimostrarla. Rimane dunque un gossip che solo foto o la conferma dei diretti interessati potrebbero accertare.

Intanto di Chiara Ferragni si parla anche per altro tipo di vicende. In particolare, pare che l’influencer sia stata invitata a partecipare a Ballando con le stelle ma che abbia rifiutato in quanto ‘impegnata in altri progetti’. Chi sperava di vederla sul piccolo schermo, intenta ad imparare passi di danza, rimarrà dunque deluso.

