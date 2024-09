Sophia Loren e Benito Mussolini: il grado di parentela

Tra Sophia Loren e Benito Mussolini non c’è una parentela diretta, ma tra i due c’è comunque un grado di parentela nato dal matrimonio della sorella Maria Scicolone. Quest’ultima, infatti, ha sposato Romano Mussolini, il figlio di Benito Mussolini e Rachele Guidi e con lui ha avuto tre figli: Alessandra, Rachele ed Elisabetta. Con il matrimonio tra Maria Scicolone e il figlio del Duce, anche Sophia Loren, indirettamente, diventa prente di Benito Mussolini.

A raccontare del rapporto che la famiglia Scicolone aveva con il Duce fu, qualche tempo fa, la stessa Maria Scicolone: che, nell corso di un’intervista, raccontò che la madre aveva un debole per il Duce come molte donne di quegli anni e decise di andare ad incontrarlo nonostante fosse sul punto di partorire.

Le parole di Maria Scicolone su Benito Mussolini

“Mamma aveva un debole per Mussolini, come tante donne dell’ epoca e di quella generazione. Quando seppe che il Duce doveva venire a Napoli, nel maggio del 1938, con un certo Hitler di cui mia madre ignorava perfino l’ esistenza, incinta di nove mesi, si mise in treno da Pozzuoli verso Napoli”, raccontò in una vecchia intervista Maria Scicolone.

“Lo vide e per l’ emozione svenne sui binari della stazione. Stavo nascendo io… E quando arrivai, erano incerti se il giorno giusto fosse il 9, il 10 o l’ 11. Decise un ufficiale dell’ anagrafe, visto che i miei erano in dubbio. Chi avrebbe potuto immaginare che un giorno avrei sposato un figlio di quel Mussolini?”, aggiunse ancora.