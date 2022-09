Perché Stefano Berton è assente a Bake Off Italia 2022?/ “Sta male”: abbandona il programma?

Stefano Berton è assente a Bake Off Italia 2022: cos’è successo?

Oggi 30 settembre va in onda su Real Time la quinta puntata della decima edizione di Bake Off Italia 2022. I telespettatori però si accorgeranno si da subito di una mancanza nel gruppo dei concorrenti: quella di Stefano Berton. Il concorrente non è al suo bancone e sarà proprio Benedetta Parodi, all’inizio della puntata, a spiegarne il motivo: pare infatti che Stefano abbia dovuto rinunciare a partecipare alla quinta puntata perché si è sentito male. Non è chiaro cosa sia accaduto all’aspirante pasticcere, sta di fatto che la Parodi ha parlato di un malessere non allarmante.

Stefano è assente nella quinta puntata di Bake Off Italia 2022 perché non sta bene. Cosa sia accaduto di preciso all’aspirante pasticcere rimane al momento un mistero ma sembra che potrà ritornare in gara già nella prossima puntata.

Stefano Berton abbandona Bake Off Italia 2022?

Stefano Berton abbandona Bake Off Italia 2022? È probabilmente questa la domanda che molti spettatori della quinta puntata dello show si porranno vedendolo assente. Possiamo però svelarvi in anteprima che Stefano tornerà in gara nella prossima puntata. La puntata della prossima settimana è infatti già disponibile per gli abbonati a Discovery+ e ci svela che l’imprenditore 44enne di Castion (Belluno) è tornato regolarmente al suo bancone, pronto per rimettersi alla prova con gli altri concorrenti. “Rientrare nel tendone, rivedere i miei compagni è un’emozione incredibile”, saranno infatti le sue parole quando Benedetta Parodi gli darà il bentornato.

