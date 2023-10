Perché Teo Mammucari ha lasciato Tu sì que vales e Le Iene?/ “Stanco di fare da anni gli stessi programmi”

Teo Mammucari spiega perché ha lasciato Tu sì que vales e Le Iene

Teo Mammucari si racconta a Ballando con le stelle 2023. Il comico e conduttore svela il motivo per il quale ha lasciato Mediaset e i programmi in cui ha lavorato fino allo scorso anno. “Sono in un periodo della carriera che chiamerei di libertà. – ha esordito – Quello che mi sono lasciato alle spalle non è stata una scelta cattiva, ho detto a me stesso ‘Sono sei anni che faccio sempre gli stessi due programmi (Tu sì que vales e Le Iene, ndr), sentivo l’esigenza e la voglia di cambiare e di fare altro.”

Quindi è arrivato Ballando con le stelle: “Poi mi è capitata questa opportunità dove ho detto: ‘Questa cosa non la so fare, o la butto a ridere, oppure mi impegno e la imparo’. Ho capito che loro non hanno voglia di scherzare qua, qui devi ballare e lì mi sono preoccupato tanto. Quelli che fanno un lavoro come il mio esorcizzano con la battuta la paura, è normale. La gente ha bisogno di leggerezza, noi ne abbiamo bisogno, ma questo che indosso è un abito, dentro sono altro.”

Teo Mammucari, il racconto privato a Ballando con le stelle 2023

Il racconto di Teo Mammucari continua poi con un aspetto della sua vita privata: “Da piccolo già volevo fare questo mestiere. Mio padre mi diceva una cosa che non ho mai sposato, diceva: ‘La conosci la canzone Uno su mille ce la fa? Come ti chiami ti Gassmann? Che vuoi fare questo mestiere? Ma la smetti? Perché non ti trovi un lavoro?’ È stata una roba tremenda. Io volevo vincere questa battaglia. Questo è un lavoro molto difficile, dove prendi tante umiliazioni”.

