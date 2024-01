Perchè TG1 in onda in bianco e nero?/ “Nel 1954 iniziava la storia della nostra tv”, la Rai festeggia 70 anni

TG1 in bianco e nero: il telegiornale celebra il primo annuncio della Rai

Una ricorrenza decisamente particolare e suggestiva interessa oggi il palinsesto storico della televisione italiana: la Rai festeggia 70 anni di storia e per l’occasione anche il TG1, storico appuntamento con l’informazione, ha deciso di fare un tuffo nel passato. L’edizione serale del telegiornale è infatti andata in onda, seppur per pochi secondi, salutando i telespettatori in bianco e nero.

La scelta di mandare il TG1 in onda in bianco e nero, come anticipato, è valso come tributo ai 70 anni di storia della Rai che in questi decenni ha rivoluzionato non solo il piccolo schermo ma anche le tendenze, la società, raccontandone e rappresentandone i cambiamenti più significativi.

La Rai spegne 70 candeline: “Il passaggio dal bianco e nero…”

“Buonasera, esattamente 70 anni fa il primo annuncio della Rai con Fulvia Colombo; il 3 gennaio del 1954 iniziava la lunga storia della nostra televisione”. Ha esordito così Giorgia Cardinaletti nell’edizione serale del TG1 – oggi, 3 gennaio 2024 – spiegando dunque ai telespettatori come la scelta del bianco e nero fosse proprio un riferimento alla grande ricorrenza odierna che si ricollega alla nascita della televisione italiana.

“Stasera ne ripercorreremo una parte: le prime trasmissioni, i fatti di cronaca, i grandi conduttori. Il passaggio dal bianco e nero alla tv a colori. Dopo 70 anni, l’oggi…”. Su questa frase la diretta del TG1 è tornata a colorarsi come gesto simbolico per la ricorrenza dei 70 anni di vita della Rai. Una serata storica che, come anticipato da Giorgia Cardinaletti, è stata e sarà ampiamente dedicata alle grandi pagine di storia del piccolo schermo targato Rai e Italia.













