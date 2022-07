Perché Totti e Ilary Blasi si sono lasciati? È colpa di…/ Intanto tra figli e patrimonio…

Perché Totti e Ilary Blasi si sono lasciati?

Alcune settimane fa il mondo del gossip è stato scosso da una notizia bomba: la fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. La coppia, tra le più longeve della TV italiana, ha annunciato con due comunicati distinti la fine della loro relazione, mandando in tilt il web che ha iniziato a chiedersi quali fossero le motivazioni di una decisione tanto drastica. La rottura era di certo nell’aria, eppure le smentite dei due in momenti separati e in diretta televisiva sembrava avessero allontanato questa eventualità; così però non è stato.

Da qui l’inizio di una vera e propria soap che ha tirato in ballo una terza persona, una presunta amante: Noemi Bocchi. Sarebbe lei ad aver causato la fine del matrimonio ed è con lei che Totti avrebbe tradito Ilary. Un fiume di indiscrezioni hanno così travolto l’ex coppia.

Una partita di padel sarebbe stato il primo incontro, con tanto di scambio di battute, tra Totti e Noemi che, tuttavia, figurano alla stessa cena evento alla quale l’ex calciatore aveva partecipato qualche tempo prima proprio con la moglie Ilary. Coincidenze? Sarebbe stato così che Isabel, la figlia minore della coppia, non avrebbe rivelato un giorno alla madre di avere “due nuovi amichetti”, proprio i figli di Noemi Bocchi, conosciuti grazie al papà. La Blasi avrebbe così deciso di affidarsi ad un investigatore privato che, in poco tempo, avrebbe portato a galla l’intera situazione, confermando i sospetti della conduttrice.

Né Ilary, né Francesco hanno tuttavia confermato questa versione, concentrandosi al momento solo sui figli. Christian, Chanel e Isabel, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbero rimanere nella villa di famiglia. Saranno i genitori ad alternarsi per stare a turno con loro.

