Perché Xi ha abbandonato Bake Off Italia 2023?/ “Problema in famiglia urgente”: cos’è successo

Xi costretta ad abbandonare Bake off Italia 2023: cos’è accaduto

La settima puntata di Bake Off Italia 2023 sarà caratterizzata da un triste ritiro. Prima della terza ed ultima prova di questa nuova gara, la concorrente Xi chiederà di poter prendere parola per annunciare il suo costretto ritiro dal programma di Real Time. Il motivo a quanto pare è un problema in famiglia che richiede la sua presenza.

Bake Off Italia 2023, 7a puntata/ Eliminato e diretta: Fulvio Marino ospite, dolci a tema 'natura'

“Ieri sera ho ricevuto una telefonata dalla mia famiglia per dei motivi personali. È una cosa urgente e purtroppo dovrò abbandonare il tendone e i miei compagni. È molto difficile questa decisione ma ho deciso di dare priorità alla mia famiglia.” ha annunciato Xi con la voce rotta dalla commozione. La concorrente non ha specificato di che tipo di problemi si trattasse, chiarendo solo l’urgenza di andare via e raggiungere i suoi familiari. Un addio che è stato accolto dalle lacrime di molti compagni d’avventura e dagli auguri dei giudici e di Benedetta Parodi: “Sono sicura che questo sacrificio ti tornerà indietro in positivo”.

Bake Off Italia 2023, 6a puntata/ Diretta: Aurelién eliminato, Xi conquista il grembiule blu

Chi è Xi, concorrente di Bake off Italia 2023

Ma chi è Xi? “Sono di origine cinese e attualmente vivo a Legnano in provincia di Milano.” ha raccontato lei nel video di presentazione. Nella scheda offerta dal sito di Real Time si legge: “Xi, concorrente di Bake Off Italia 2023, è nata in Italia ma all’età di due anni si è trasferita con il fratello in Cina in un college dove è rimasta fino a nove anni fa.”

E ancora: “Già appassionata di pasticceria, una volta tornata in Italia intraprende dei corsi e uno stage. Nei dolci ama mischiare i sapori cinesi a quelli italiani. A Bake Off Italia vuole dimostrare ai suoi genitori che, nonostante in Cina sia una mansione prettamente maschile, la pasticceria è la sua strada.”

Bake off Italia 2023, 5a puntata/ Diretta: Dani eliminata, secondo grembiule blu per Fabio

© RIPRODUZIONE RISERVATA