Calciomercato News, il Monza ci prova per Perisic: ecco l’idea last minute di Adriano Galliani

Ultime ore di calciomercato concitate per Perisic, corteggiato da diverse società italiane dopo l’esperienza negativa allo Spalato. L’ex Tottenham, anche a causa di alcuni problemi fisici, non è riuscito a lasciare il segno nel suo ritorno in patria ed ecco farsi largo l’ipotesi di un ritorno in Serie A per il trentacinquenne croato. Quando mancano poche ore alla fine del calciomercato estivo, si è fatto sotto il Monza per portare a casa il calciatore. Un colpo ad effetto, tipico di Adriano Galliani, nelle ultime ore di mercato.

L’operazione però sembrerebbe essere sfumata sul nascere, come riferisce Sky Sport che sottolinea come i contatti tra il trentacinquenne e i brianzoli non si siano evoluti positivamente. Perisic, in Italia, aveva già indossato la maglia dell’Inter in due esperienze diverse, attualmente è fuori rosa all’Hajduk Spalato, dove è rinterro dopo il grave infortunio al ginocchio subito in Inghilterra al Tottenham.

Calciomercato News, per Perisic ci sarebbe anche il Genoa. Sfumata l’ipotesi Monza?

Dunque, quante possibilità ci sono di rivedere in Italia Perisic? Non moltissime, specialmente al Monza a cui pare non sia riuscito il colpo last minute. Il giocatore infatti avrebbe declinato l’interesse dei brianzoli, ma attenzione all’ipotesi Genoa, che si sarebbe interessato all’esterno ex Inter proprio in queste ultime ore.

A riportare l’interesse del Grifone per Perisic il giornalista Fabrizio Romano. Quando manca poco alla chiusura definitiva del calciomercato estivo, dunque, il nome dell’ex inter tiene banco soprattutto in Italia. Il Genoa o qualche altro club nel suo destino? Non resta che attendere…

