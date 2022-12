Perla, cane di Patrizia Rossetti: “Mio amore da sempre”/ È Golden Retriver di 5 anni

Perla, una splendida esemplare di Golden Retriver di 5 anni, è il cane di Patrizia Rossetti. La conduttrice, attualmente tra i concorrenti del Grande Fratello VIP, nutre un affetto incommensurabile nei confronti della sua fedele amica a quattro zampe. I suoi profili sui social network sono pieni di foto insieme. “È il mio amore grande”, ha scritto qualche settimana fa in un post pubblicato. Anche in occasione della Giornata Mondiale del Cane, non era mancato il suo pensiero: “Oggi ti festeggiano tutti, è la tua giornata. Ma io ti amo da sempre. Amiamoli come noi stessi”, queste erano state le sue parole.

È inevitabile, dunque, che nel corso della sua esperienza da Vippona, stia accusando la mancanza della sua cucciola. Anche perché le due, da quando Perla è stata adottata, non avevano mai trascorso così tanto tempo l’una dall’altra. Patrizia Rossetti, da parte sua, non ne ha mai fatto un mistero, anzi spesso ha parlato del loro rapporto nella casa.

Perla, cane di Patrizia Rossetti: “Mio amore da sempre”. Lo scherzo a Le Iene

Perla, il cane di Patrizia Rossetti, non era comunque un “muso” nuovo al mondo dello spettacolo. La cucciola di Golden Retriver, infatti, era apparsa in televisione già qualche anno fa, in occasione di uno scherzo fatto da Le Iene alla conduttrice. A quest’ultima era stato fatto credere che avrebbe preso parte insieme alla fedele amica a quattro zampe ad uno spot contro la violenza sugli animali, ma in realtà le immagini registrate sarebbero state a luci rosse.

La showgirl andò su tutte le furie, salvo poi scoprire che si trattava soltanto di una burla realizzata ad hoc dalla redazione del format di Mediaset, che era a conoscenza dell’amore sincero che provava e tuttora prova nei confronti della sua Perla. È così che, dunque, anche quest’ultima è diventata famosa per i telespettatori.

