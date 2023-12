Perla e Mirko negano il ritorno di fiamma: “Percorsi diversi al Grande Fratello”/ Lei: “Ho una dignità”

Perla e Mirko, nessun ritorno di fiamma al Grande Fratello 2023: il confronto in diretta

La puntata del Grande Fratello 2023 del 9 dicembre vede un nuovo confronto tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. I due ex, con l’arrivo di Greta Rossetti nella Casa di Cinecittà, si sono drasticamente allontanati, cosa che Signorini fa notare ai due ragazzi. Motivo per il quale li mette faccia a faccia, lontani dagli altri concorrenti, in modo da chiarire quali sono ora i loro sentimenti e se c’è ancora la possibilità di un ritorno di fiamma.

Il primo a parlare è Mirko, che dichiara: “È stato un amore fortissimo, ci siamo spesi tanto l’uno per l’altra e forse proprio questo ad oggi è il problema. Io sono scarico ora nel ritrovare qualcosa da dare. Mi sono spremuto fino all’ultima goccia ma le situazioni a nostro favore non ci sono state. Mi sento inaridito”.

Perla sbotta: “Io orgogliosa con Mirko? No, ho una dignità!”

Se Mirko sembra chiudere le porte ad un ritorno con Perla, almeno rispetto a com’è oggi la situazione, anche la ragazza è decisa a tenere le distanze e vivere un percorso distanziato nella Casa: “È una situazione particolare da definire in questo momento. – ha ammesso Perla – Non riesco a definirla e non so in questo momento quello che provo. Ci troviamo in una situazione di disagio, quindi ci sta che ognuno di noi faccia il proprio percorso e che ci sia questo distacco. Io mi sento ad oggi che quel 10% di possibilità non c’è più, è sceso tanto.” E ancora: “L’orgoglio? Mai messo in atto, ma ho una dignità! È per questo che mi dissocio da cose anche abbastanza ridicole, con la presenza di Greta non è facile.”











