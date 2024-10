Perla Mazzolini muore all’età di 59 anni a seguito di un tumore che non è riuscita a combattere. La donna è stata moglie per 26 anni dell’ex centravanti di Verona, Padova, Juventus e della Nazionale italiana Giuseppe Galderisi, allenatore anche della Cremonese, da cui aveva divorziato alcuni anni fa dopo una causa lunga e sofferta. Dalla coppia era nato Andrea, che ha da poco intrapreso la strada di cantante, rimasto ora orfano di madre. A darne l’annuncio è stato il Corriere del Veneto, unitamente ai messaggi di cordoglio degli amici più stretti.

Perla Mazzolini, nota nella movida veneta per aver gestito per anni un locale in voga a Padova, era stata colpita un anno fa da un cancro all’utero, a cui era seguita la totale asportazione. Ma purtroppo l’intervento non è servito per debellare il tumore, che si è riaffacciato con tanto di metastasi che l’hanno condotta velocemente alla morte. Ha lasciato nello sgomento non solo le persone a lei più care ma anche la città di Cremona dove viveva da qualche tempo.

CHI ERA PERLA MAZZOLINI, L’EX MOGLIE DI BEPPE GALDERISI

Viene descritta come un mix di bellezza, simpatia e umanità. Nella vita era un imprenditrice e per anni ha gestito un locale a Padova. Aveva anche aperto un blog dal titolo ‘Perle di saggezza’ ed era amante delle moto. Era molto nota sia a Padova dove ha vissuto per anni sia nell’ultima città di residenza e d’origine, Cremona, dove si svolgeranno i funerali previsti per venerdì 4 ottobre. Negli anni Novanta a Padova Perla e ‘Nanu‘ erano la coppia più ricercata dai paparazzi, considerati un esempio di stile e glamour. Qualche anno fa la donna era stata ancora al centro della cronaca per alcuni guai giudiziari per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale mentre rincasava a Padova con l’ex rugbista Roberto Rampazzo, ex terza linea del Petrarca, il quale guidava in stato d’ebbrezza.

Non aveva perso lo spirito battagliero nemmeno di fronte al tumore che però non le ha lasciato scampo. Da tutta la città, e non solo, si stanno diffondendo messaggi di cordoglio, specialmente sui social, dove molti amici la ricordano con affetto.