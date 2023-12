Perla Vatiero a rischio squalifica al Grande Fratello 2023?/ Gaffe e polemiche sul web: cos’è successo

Perla Vatiero, scivolone al Grande Fratello 2o23: “Neg****a“

Perla Vatiero nelle ultime ore è finita nell’occhio del ciclone per una presunta frase a sfondo razzista pronunciata nella Casa del Grande Fratello 2023. Come mostra un video che sta spopolando sul web, e che è stato reso virale in particolare su X, si vede la concorrente intenta a preparare delle decorazioni natalizie in cucina. Chiacchierando con Sara Ricci, Greta Rossetti e Giuseppe Garibaldi, l’attenzione dell’ex fidanzata di Mirko Brunetti si è soffermata sulla bellezza della neo inquilina di Cinecittà Monia La Ferrera.

Elogiando la bellezza dell’ex fidanzata di Massimiliano Varrese, Perla è incappata in uno scivolone: “Ma lei è naturale, cioè ha dei labbroni carnosi, ha il naso da mulatta, da neg****a, è perfetta“. Il termine utilizzato, la cosiddetta “N-word”, è passata sotto traccia nella Casa, durante la conversazione. Il web, sempre attento, se n’è però accorto e in molti ora invocano seri provvedimenti contro la gieffina. “Richiedo la squalifica della concorrente perla vatiero per aver utilizzato la n word“, scrive un utente su X.

Perla Vatiero verso la squalifica? Il web si divide

La domanda che ora tutti si pongono è: verranno presi provvedimenti contro Perla Vatiero? Lo scivolone della concorrente del Grande Fratello 2023 non è passato inosservato sul web che, sull’argomento, si è tuttavia spaccato. C’è chi considera grave la gaffe della gieffina e chi, invece, ritiene che quella parola sia stata utilizzata senza alcuna malizia e soprattutto in senso positivo, dal momento che Perla stava elogiando la bellezza di Monia La Ferrera.

In passato il reality ha spesso adottato regole ferree in materia di razzismo e blasfemia, con immediate squalifiche dei concorrenti, come nel caso di Fausto Leali nel 2020. Verrà adottata la medesima misura anche per Perla Vatiero?

richiedo la squalifica della concorrente perla vatiero per aver utilizzato la n world #grandefratello #perletti pic.twitter.com/vhnNrPtBrB — rio🌪 (@whatsgoiingoon) December 13, 2023













