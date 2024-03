Perla Vatiero attacca Alessio Falsone: “I tuoi modi danno fastidio”/ Duro scontro al Grande Fratello 2023

Un botta e risposta tra Perla e Alessio dà vita ad un duro scontro nella casa del Grande Fratello 2023: accuse reciproche e…

Mattinata difficile nella casa del Grande Fratello, dove Alessio Falsone e Perla Vatiero si sono scontrati a muso duro durante la preparazione di una crepe. Ma cosa è successo? Sostanzialmente Alessio ha criticato Perla per aver utilizzato troppo olio, scatenando una reazione nervosa e inaspettata della concorrente gieffina. “Falle tu allora!”, ha tuonato Perla Vatiero. La conversazione diventa tesa e degenera nel giro di pochi secondi. Alessio pensa che con Perla non si possa parlare né dire nulla, così le suggerisce di stare più serena e tranquilla.

Josh, fratello Greta Rossetti, è una furia contro Sergio D'Ottavi/ "Scimmia!", accuse pesanti al GF

Entrambi, poi, finiscono per accusarsi di usare dei modi non molto eleganti. Il giovane concorrente gieffino arriva a sostenere che l’amica Perla non ammette mai i suoi sbagli, riversando le colpe sempre sugli altri. L’aria è tesa e si ammorbidisce solo successivamente, quando i due concorrenti decidono di parlarsi con più calma e chiarirsi.

Sergio attratto da Greta Rossetti al Grande Fratello/ Lei frena "Non ho voglia di baci, se non mi concedo..."

Perla Vatiero e Alessio Falsone, pace fatta dopo la lite al Grande fratello 2023: tornano gli abbracci in camera letto dopo lo scontro

In camera da letto, i due provano a chiarire. Perla Vatiero si difende e ritiene di non aver esagerato nei toni. I modi ostili, a suo dire, sarebbero solo una percezione errata di Alessio, che dal canto suo non perde l’occasione di mettere i puntini sulle i. “Mi dà fastidio il tuo modo”, lamenta la ragazza, ridimensionando l’entità della sua risposta.

Alessio Falsone, nel confronto con Perla, le ribadisce ciò che pensa, ovvero che è stata scortese nei suoi confronti, benché non se ne sia resa conto. Tuttavia, Alessio e Perla, preferiscono abbandonare l’ascia di guerra e tornano ad abbracciarsi amichevolmente. Pace fatta tra i due gieffini, lo scontro tra i due concorrenti è già alle spalle.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sposano?/ Lui le ha fatto la proposta ma lei...

© RIPRODUZIONE RISERVATA