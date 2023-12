Perla Vatiero chiude definitivamente con Mirko Brunetti al Grande Fratello 2023?/ “Ad oggi non c’è amore”

Mirko Brunetti e Perla Vatiero, aereo al Grande Fratello 2023: le reazioni

Mirko Brunetti e Perla Vatiero sembrano essere giunti ad una conclusione circa il loro rapporto: ad oggi, nonostante le insistenze dei fan e il bene che provano per la coppia, il loro non è più amore. Una constatazione amara, pronunciata dalla ragazza, in seguito ad un episodio in particolare. Nelle ultime ore, come mostra un video condiviso sul sito del reality, è infatti volato un aereo sui cieli di Cinecittà indirizzato dai fan della coppia protagonista al Grande Fratello 2023. “L’amore abbatte ogni muro, #Perletti“, il messaggio scritto per ricordare ai due che, secondo il pensiero dei sostenitori, tra loro c’è ancora un sentimento forte.

Mirko ha reagito alzando le mani al cielo e ringraziando, mentre Perla, anche lei presente in giardino, ha colto l’occasione per fare il punto sul loro complicato rapporto. “È una situazione di disagio, in questo momento me la vivo così“, ammette la ex protagonista di Temptation Island. L’ex fidanzato però afferma: “Quello che ci siamo dati è quello che arriva. L’abbiamo fatto, non è che è nata qua dentro, è un messaggio anche rispetto a quello che hanno visto di noi e della nostra relazione, quindi qualcosa di buono l’abbiamo fatto“.

Perla Vatiero chiude con Mirko Brunetti? “L’amore è un’altra cosa“

Le differenti reazioni all’aereo dei fan sembrano mettere un punto, forse definitivo, alla possibilità di un ritorno di fiamma tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. “È quello che hanno visto anche in questi giorni“, specifica la ragazza, sostenendo che il messaggio dei fan è riferito non solo a ciò che hanno visto in passato ma anche alle dinamiche che si sono intrecciate proprio al Grande Fratello 2023, negli ultimi giorni.

Tuttavia, Perla è convinta che ormai non si possa più parlare di amore: è un sentimento che è appartenuto al passato, ma non al presente. “Non è così, l’amore non è questo, è un’altra cosa. Cioè, è stato, è bene ma non è amore. L’amore è un’altra cosa, ad oggi non c’è amore“, ammette la Vatiero con un velo di rammarico, come mostra un video circolante sul web. Una constatazione che sembra mettere un punto al capitolo “Perletti”, con buona pace dei fan che li hanno sempre sostenuti e hanno sempre creduto nel loro amore.

