Perla Vatiero concorrente al Grande Fratello 2023?/ Lei rompe il silenzio: “Ecco come stanno le cose”

Perla Vatiero sarà una nuova concorrente del Grande Fratello 2023? Lei chiarisce come stanno le cose

La scorsa settimana ha iniziato a diffondersi la voce di una possibile partecipazione di Perla Vatiero come concorrente al Grande Fratello 2023. Un ingresso che servirebbe a movimentare anche il percorso del suo ex Mirko Brunetti, attualmente in Casa. La storia che rivolge lui, Perla e Greta Rossetti d’altronde continua ad alimentare l’attenzione del pubblico di Canale 5, ora desideroso di scoprire se Mirko alla fine farà pace con Greta o si riavvicinerà alla sua ex Perla. Ma c’è davvero possibilità che Perla entri come concorrente al Grande Fratello? O si tratta di voci senza fondamento?

Giuseppe Garibaldi vuole far pace con Beatrice Luzzi: "Mi manca"/ Strategia o vero amore? Scoppia la polemica

A chiarirlo è stata la diretta interessata con una serie di stories pubblicate su Instagram. Molti sono gli utenti che le hanno chiesto se parteciperà al Grande Fratello; lei ha così replicato: “Ragazzi in realtà questa è una voce che sta girando da più di una settimana. Ma come potete vedere io sono a Firenze e ci rimarrò un bel po’. Quindi non so assolutamente nulla.” Perla non ha tuttavia chiuso le porte ad un suo possibile ingresso nella Casa come concorrente: “Mi scrivete in tantissimi che mi volevate come concorrente al GF e mi fa davvero onore… chissà!”

Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi: flirt al Grande Fratello 2023?/ Lui: "Non ci siamo conosciuti..."

Perla Vatiero spiega perché ha inviato una lettera a Mirko Brunetti al Grande Fratello

Intanto questa sera è pronta a seguire la puntata e le novità sul suo ex Mirko, a cui la scorsa settimana ha inviato una lettera. Parlando proprio di quelle emozioni, Perla ha poi dichiarato: “Ora mi sento meglio con me stessa. Perché io sentivo il bisogno di trasmettere e dire a Mirko ciò che io provo anche se delle cose ce le siamo già dette telefonicamente. Gli volevo fare arrivare il fatto che io gli voglio bene e gliene vorrò sempre. Ma soprattutto ci tenevo a fargli capire che in quest’esperienza lui dovrebbe aprirsi un po’ di più, cosa che ultimamente non stava facendo. Lui ha tanto da raccontare, sia sulla sua vita personale ma anche sulla sua persona. E devo dire che sto notando che in quest’ultima settimana lo sta facendo. Lui è una persona che si sta divertendo, è socievole, autoironico, sa stare al gioco quindi vedo che comunque un po’ di stimoli glieli ho trasmessi.”

LEGGI ANCHE:

Mirko Brunetti innamorato di Perla o Greta?/ Tra passato e presente, il concorrente del Grande Fratello 2023…

© RIPRODUZIONE RISERVATA