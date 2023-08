Perla Vatiero e Igor Zeetti stanno insieme/ Arriva il video del bacio dopo Temptation Island 2023

Perla Vatiero e Igor Zeetti sono una coppia dopo Temptation Island 2023 e lo confermano con un video

Se Mirko Brunetti ha voltato pagina insieme alla tentatrice Greta Rossetti, anche Perla Vatiero ha confermato di aver intrapreso una nuova storia d’amore dopo Temptation Island 2023. Oggi la 27enne originaria di Salerno è felice insieme Igor Zeetti, che è stato il suo tentatore nel docureality. I due hanno iniziato a frequentarsi sin dalla fine del loro percorso a Temptation.

Filippo Bisciglia sarà il conduttore di Temptation Island Winter/ Scoop e reazione dei fan: "Solo lui può!"

Nelle settimane successive si sono spesso mostrati vicini, in sintonia, senza tuttavia mai confermare di essere una coppia. Una conferma arrivata però di recente con un video in cui Perla e Igor si scambiano un bacio appassionato, gesto inequivocabile che annuncia la nascita della nuova coppia.

Perla Vatiero e Igor Zeetti, il bacio fa impazzire il web

Nelle immagini condivise dall’ex concorrente di Temptation Island, Perla e Igor ballano abbracciati, avvicinandosi sempre più fino a far scoccare il bacio. Un video che ha fatto impazzire il web, felice che anche la ragazza abbia ritrovato la felicità dopo la rottura con Mirko. Quest’ultimo, d’altronde, dopo aver lasciato Perla aveva dichiarato: “Questo percorso mi ha aiutato a ritrovare il coraggio di guardarmi dentro e di riscoprire la parte migliore di me. Mi ha aiutato ad avere il coraggio di tornare a credere in me stesso, lasciando andare quelle sensazioni che non mi facevano più del bene.” Oggi anche la sua ex fidanzata ha avuto quello stesso coraggio ed è andata avanti.

Tina Cipollari contro Manuel Maura a Uomini e Donne?/ Cos'è accaduto nella prima registrazione

La storia Instagram condivisa da Perla, in cui si bacia con il tentatore Igor #TemptationIsland pic.twitter.com/YpWdJGDW5J — disagiotv (@disagio_tv) August 26, 2023

LEGGI ANCHE:

Temptation Island Winter, anche Raffaella Mennoia nel cast?/ Chi sono le 5 vip a contendersi la conduzione

© RIPRODUZIONE RISERVATA