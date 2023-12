Perla Vatiero: “Greta Rossetti non diventerà la mia migliore amica”/ Silenzio rotto al Grande Fratello

Perla Vatiero svela com’è il rapporto con Greta Rossetti: “Non penso diventeremo migliori amiche”

Al Grande Fratello, Perla Vatiero ha deciso di confidare a Marco Maddaloni com’è il suo rapporto con Greta Rossetti soprattutto adesso che Mirko Brunetti ha lasciato la casa e chiuso con entrambe. La giovane gieffina ha ammesso di non avere nulla contro di lei e di comportarsi in maniera molto corretta ed educata anche se entrambe sicuramente non diventeranno migliori amiche: “In questo contesto per me lei è una persona che ha la mia stessa età quindi trovo la stessa complicità che ho con le altre persone della mia stessa età. Non è che può diventare la mia migliore amica. Se ho un problema non vado a parlare con lei…Io con lei mi sto comportando in modo molto giusto, educato.”

Perla Vatiero e Greta Rossetti convivo h24 al Grande Fratello, e la giovane partenopea ha rivelato che ovviamente se sono in una comitiva in cui stanno tutti insieme lei ovviamente ci parla e scherza non si impone di ignorarla tuttavia ha aggiunto che secondo lei Greta è immatura e si è comportata in modo molto superficiale nei suoi confronti ma anche nei confronti di altri concorrenti del Grande Fratello come Angelica Baraldi: “Le cose che sono successe sono delle cose strane, cose immature che lei ha fatto a livello di social. Devo dire che lei sotto questo punto di vista è molto superficiale e gliel’ho detto anche in faccia.”

Perla Vatiero non ha dubbi: “Non ho mai sbagliato con Greta Rossetti”

È un fiume in piena Perla Vatiero al Grande Fratello mentre si confida con Marco Maddaloni. La giovane ha ripercorso anche l’esperienza a Temptation Island finita, come in molti sanno, con la separazione dal fidanzato Mirko Brunetti perché aveva scelto proprio Greta Rossetti. In quell’occasione volarono offese e parole grosse ed adesso Perla ha voluto chiarire: “A parte la rabbia di dire delle cose la settimana dopo essermi lasciata con Mirko, ma è una cosa che io ho sfogato con Mirko. Era la rabbia del momento nei confronti del mio fidanzato. Anche se ho fatto delle offese era perché io stavo sfogando con il mio fidanzato.”

Perla Vatiero ha infine concluso: “In quel momento ci eravamo lasciati da una settimana, fondamentalmente era ancora il mio fidanzato. Quello è un momento di rabbia che è finito là. Io non ho mai sbagliato nei suoi confronti. Ho dovuto difendermi un pochino, ma sempre in modo molto rispettoso. Io non me la sono mai presa con lei…” Insomma la gieffina sembra avere tutte le intenzioni di dimenticare il passato e concentrarsi sull’esperienza nella Casa più spiata d’Italia.











