Perla Vatiero: “Greta Rossetti? Non potrei mai essere amica con lei”/ “Fuori dal Grande Fratello…”

Perla Vatiero e il rapporto con Greta Rossetti

Nella casa del Grande Fratello 2023, Perla Vatiero e Greta Rossetti si sono ritrovate a convivere prima con Mirko Brunetti e poi da sole. Pur avendo in comune una storia con lo stesso ragazzo, nella casa di Cinecittà hanno un rapporto civile e cordiale. Tra le due non sono mancate confidenze e anche abbracci in momenti particolari della convivenza. Tuttavia, durante una chiacchierata con Letizia, Paolo e Garibaldi, Perla ha spiegato che fuori dalla casa del Grande Fratello 2023 non potrebbe mai essere amica di Greta. La Vatiero, inoltre, ha aggiunto che proverà ad impedire quegli eventi in cui potrebbe incontrare contemporaneamente sia lei che Mirko Brunetti.

“Io non ci potrei mai avere un’amicizia esterna con lei. Qui viviamo in una vita non reale, in cui per forza vuoi o non vuoi devi condividerci delle cose. Però se io penso all’esterno, lei non può essermi amica. Io non posso uscire e frequentarmi con lei, sarebbe folle. Che farò fuori? Voi magari organizzate una cena e siamo in venti, io posso venire una volta e poi finisce lì. E sarebbe strano perché in una cena di gruppo ci potrebbe stare anche Mirko e magari io quelle situazioni le eviterò pure. Mi dico ‘no non vengo ed evito, mi mette ansia stare in un posto tutti e tre’”, le parole di Perla riportate da Biccy.

Perla Vatiero e il commento su Greta e Stefano

Durante la chiacchierata con Letizia, Paolo e Garibaldi, inoltre, Perla Vatiero ha anche commentato l’atteggiamento di Greta Rossetti nei confronti di Sergio D’Ottavi che ha dichiarato di avere un interesse nei confronti dell’ex tentatrice di Temptation Island. A detta di Perla, Greta dovrebbe concentrarsi su se stessa e le sue amicizie evitando situazioni sentimentali.

“Lei qui dentro ad oggi vuoi o non vuoi ha Monia, Letizia, ci sono io, in modo strano ma ci sono. Io fossi in lei sfrutterei più questo che altro… Io penserei più all’amicizia che altro. meglio questi rapporti che un interesse scemo che magari nemmeno va avanti. Io fossi in lei non avrei interesse nel fatto che piaccio ad una persona. Monia ha detto che Greta ha messo un punto interrogativo su Sergio. Io nemmeno il punto interrogativo metterei. Al posto suo io non sarei mai rimasta sola con lui come ha fatto adesso”, ha concluso la Vatiero come riporta Biccy.

