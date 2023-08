Perla Vatiero, stoccata all’ex Mirko e Greta dopo Temptation Island 2023/ Video del bacio in auto con…

Perla Vatiero lancia una frecciatina al suo ex Mirko e alla nuova fidanzata Perla dopo Temptation Island 2023

La reunion di Temptation Island 2023 che si è tenuta nella serata del 4 agosto ha scatenato il web. Alcune delle fidanzate dell’ultima edizione hanno incontrato alcuni dei tentatori protagonisti, trascorrendo una serata all’insegna del divertimento. Tra le fidanzate presenti figurano Perla Vatiero e Francesca Sorrentino, che grazie al programma sono diventate grandi amiche. A quanto pare le due sono arrivate insieme alla serata: a confermarlo un video che sta facendo il giro del web soprattutto per un altro motivo.

Le immagini di Perla e Francesca in auto insieme sono state interpretate da molti come una stoccata a Mirko, ex della Vatiero, e alla sua nuova fidanzata, l’ex tentatrice Greta Rossetti.

Perla Vatiero emula e si prende gioco di Mirko e Greta baciando l’amica Francesca

Pochi giorni fa ha fatto discutere un video girato da Greta mentre si trovava in auto con Mirko. Nelle immagini i due si baciano mentre lui è al volante e sta guidando. Quello che voleva essere un video romantico è diventato invece oggetto di critiche, vista la pericolosità del gesto durante la guida. Nel video postato da Perla, l’ex di Mirko è proprio in auto con Francesca ed emula gli stessi gesti fatti da Greta. Perla infatti bacia sulla bocca Francesca, poi ammicca alla telecamere, non senza sarcasmo. Immagini che, neppure tanto veletamente, hanno riportato alla mente quelle di Mirko e Greta e che dunque appaiono come una frecciatina ben assestata alla nuova coppia.

non perla e Francesca che imitano il video cringe di Mirko e Greta MI STO PISCIANDO ADDOSSO REGINE pic.twitter.com/V9kqIPk4Xu — g (@zendayal0vebot) August 5, 2023

